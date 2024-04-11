Выключите немедленно: эта функция медленно "убивает" ваш смартфон

С этой опцией ваш телефон садится в 3-5 раз быстрее

Длительное удержание заряда одно из основных требований к смартфону, и большинство гаджетов имеют мощные аккумуляторы, которые легко справляются с этим. Однако существуют функции, которые "убивают" батарею и вредят экрану, и одна из них – Always On Display (AoD).

"Телеграф" расскажет вам, как легко ее выключить. А также почему AoD может навредить телефону.

Функция Always On Display (режим всегда включенного экрана) позволяет пользователю просматривать основную информацию на дисплее, даже когда устройство находится в режиме ожидания или заблокировано. То есть в затемненном виде пользователи могут просматривать актуальное время, оповещения, основные виджеты и заданную анимацию.

Несмотря на большую пользу в использовании, эта функция разряжает телефон в 3-5 раз быстрее. Также из-за постоянной теневой активности со временем "проседает" и экран. Именно поэтому, если она для вас не имеет практической пользы, ее лучше деактивировать.

Как отключить функцию Always On Display

На iPhone (доступно только для iPhone 14 и 15) перейдите в настройки, найдите раздел "Экран и яркость" и деактивируйте переключатель напротив "Всегда включено".

Если у вас смартфон Android, перейдите в меню "Экран блокировки и безопасность" и переведите переключатель "Отображать всегда" в неактивное положение.

Ранее "Телеграф" писал, как избежать перегрева гаджета. Есть несколько простых советов.