Вимкніть негайно: ця функція повільно "вбиває" ваш смартфон

З цією опцією ваш телефон сідає у 3-5 разів швидше

Довготривале тримання заряду одна з основних вимог до смартфону, і більшість гаджетів мають потужні акумулятори, які легко справляються з цим. Проте існують функції, які "вбивають" батарею та шкодять екрану, і одна з них — Always On Display (AoD).

"Телеграф" розповість вам, як легко її вимкнути. А також чому AoD може нашкодити телефону.

Функція Always On Display (режим завжди включеного екрана) дозволяє користувачеві переглядати основну інформацію на дисплеї, навіть коли пристрій знаходиться в режимі очікування або заблокований. Тобто у затемненому вигляді користувачі можуть переглядати актуальний час, сповіщення, основні віджети і задану анімацію.

Попри велику користь у використанні ця функція розряджає телефон у 3-5 разів швидше. Також через постійну тіньову активність з часом "просідає" й екран. Саме тому, якщо вона для вас немає практичної користі, її краще деактивувати.

Як відключити функцію Always On Display

На iPhone (доступна тільки на iPhone 14 і 15) перейдіть у налаштування, знайдіть розділ "Екран і яскравість" та деактивуйте тумблер навпроти "Завжди увімкнено".

Якщо у вас смартфон Android, перейдіть у меню "Екран блокування і безпека" та переведіть тумблер "Відображати завжди" в неактивне положення.

Раніше "Телеграф" писав, як уникнути перегріву гаджета. Є декілька простих порад.