Графики отключения света в Киеве: почему и как работали, рассказали в ДТЭК
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Компания призывает разумно потреблять электричество
В Киеве и области отменили экстренные отключения. Они действовали с 6:40 до 09:00.
Об этом сообщает ДТЭК. Энергетики возвращают свет во все дома.
Несмотря на это, ситуация в энергосистеме остается очень тяжелой. ДТЭК призывает жителей столицы и области продолжать экономно пользоваться электроэнергией, чтобы поддержать стабильность энергоснабжения в этот сложный период.
Отмечают, что причиной отключения света в Киеве и всей Украине стало увеличение дефицита электроэнергии из-за роста потребления. В свою очередь причиной роста использования света является похолодание на фоне последствий российских обстрелов.
Так, утром, 15 мая, в Киеве были введены экстренные отключения электроэнергии. В таких условиях графики отключения света не работают.
"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, размещенные на сайте, — не действуют", — подчеркивают в ДТЭК.
Напоминаем, для улучшения работы энергосистемы рекомендуется использовать энергоемкие приборы не в пиковые часы нагрузки, которые приходятся на 18:00-00:00, а ночью или утром.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве продолжат строительство метро на Виноградаре. Киевский метрополитен объявил новый тендер с ожидаемой стоимостью закупки почти в 14 миллиардов гривен.