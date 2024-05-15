Графики отключения света в Киеве: почему и как работали, рассказали в ДТЭК

Компания призывает разумно потреблять электричество

В Киеве и области отменили экстренные отключения. Они действовали с 6:40 до 09:00.

Об этом сообщает ДТЭК. Энергетики возвращают свет во все дома.

Несмотря на это, ситуация в энергосистеме остается очень тяжелой. ДТЭК призывает жителей столицы и области продолжать экономно пользоваться электроэнергией, чтобы поддержать стабильность энергоснабжения в этот сложный период.

Отмечают, что причиной отключения света в Киеве и всей Украине стало увеличение дефицита электроэнергии из-за роста потребления. В свою очередь причиной роста использования света является похолодание на фоне последствий российских обстрелов.

Так, утром, 15 мая, в Киеве были введены экстренные отключения электроэнергии. В таких условиях графики отключения света не работают.

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, размещенные на сайте, — не действуют", — подчеркивают в ДТЭК.

Напоминаем, для улучшения работы энергосистемы рекомендуется использовать энергоемкие приборы не в пиковые часы нагрузки, которые приходятся на 18:00-00:00, а ночью или утром.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве продолжат строительство метро на Виноградаре. Киевский метрополитен объявил новый тендер с ожидаемой стоимостью закупки почти в 14 миллиардов гривен.