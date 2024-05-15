Телефон зарядити треба, а електрики ніде немає: що таке динамо-машинка та як її вибрати

Динамо-машинка здатна підзарядити ваш телефон навіть там, де немає жодних інших джерел електрики

Оскільки в Україні знову спостерігаються перебої з енергопостачанням, то багато жителів знову змушені діставати з шаф павербанки, щоб у потрібний момент не залишитися з розрядженим телефоном. Однак так як і ці пристрої теж потребують підзарядки, виникає питання в тому, як отримати електрику альтернативним шляхом.

І тут на допомогу можуть прийти старі добрі механічні динаміки. Так що якщо вас не лякає можливість покрутити ручку, щоб повернути до життя дорогоцінний гаджет, цей матеріал "Телеграфа" для вас.

При купівлі динамо-машини варто звернути увагу на її параметри. Зокрема варто пам’ятати, що більшість телефонів вимагають 5V і щонайменше 1A для зарядки, а тому слабші машинки для зарядки не підійдуть. Не забудьте перевірити наявність адаптерів для пристрою.

Також варто ознайомитися з інформацією про те, скільки часу знадобиться для заряджання телефону, оскільки слабкі моделі вимагатимуть значних зусиль, щоб повернути батарею вашого гаджета до 100%.

Ще одним важливим критерієм буде здатність машини підтримувати генерацію стабільного струму, оскільки дешеві моделі можуть мати проблеми. Якщо стабільність не підтримуватиметься, то така зарядка може бути шкідливою для батареї.

Крім того, важливим буде і суб’єктивні фактори, оскільки чим менш зручно вам буде крутити ручку, тим більша ймовірність того, що машинка виконуватиме функцію пилозбірника десь у дальньому кутку квартири.

Серед найпопулярніших моделей можна відзначити:

K-TOR Pocket Socket. Добре відома модель, здатна генерувати стабільну 10W електрику (120V у 60Hz). Відрізняється надійністю та довговічністю.

K-TOR Pocket Socket

Eton American Red Cross Clipray. Бюджетна модель із вбудованим ліхтариком. Відмінний варіант для екстрених ситуацій та кемпінгу.

Eton American Red Cross Clipray

Звичайно, зараз на ринку можна знайти набагато більше різних моделей, а тому краще почитати відгуки про ваш пристрій, подивитися огляди, а ще краще протестувати власноруч.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, коли телефон заряджати не варто. Це може призвести до пошкодження пристрою або навіть його поломки.