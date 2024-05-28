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Удалили контакт со смартфона? Не беда, восстановить его просто (подробная инструкция)

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 28 мая 2024, 22:59

Есть для вас сразу четыре простых решения

Наверное, каждый из нас, хотя бы раз в жизни, специально или случайно удалял из телефонной книги контакт, а впоследствии об этом сожалел. Однако не стоит беспокоиться. Восстановить утраченный номер на смартфоне с операционной системой Android достаточно легко. Кстати, раньше, мы писали о том, как освободить память на Android.

Телеграф подготовил для вас простую и подробную инструкцию, которая поможет вам вернуть удаленный контакт. Восстановить данные можно как посредством смартфона, так и через браузер на ПК.

Шаг 1: Проверка резервной копии Google

  1. Откройте приложение "Контакты" на вашем смартфоне
  2. Щелкните вверху экрана меню (три горизонтальные линии или три точки)
  3. Выберите "Настройки"
  4. Перейдите к разделу "Контакты Google"
  5. Нажмите кнопку "Управление контактами"
  6. Выберите "Восстановить контакты"
  7. Выберите время, до которого вы хотите восстановить контакты (не более 30 дней назад)

Шаг 2: Использование Контактов Google через веб-браузер

  1. Откройте веб-браузер на вашем компьютере или телефоне
  2. Перейдите на сайт Google Контакты
  3. Если необходимо, войдите в свой аккаунт Google
  4. На левой панели щелкните "Больше"
  5. Выберите "Отменить изменения"
  6. Выберите время, до которого вы хотите восстановить контакты (до 30 дней назад)
  7. Нажмите кнопку "Подтвердить"

Шаг 3: Использование приложений для восстановления данных

Если предыдущие шаги не помогли, можно использовать специализированные приложения для восстановления данных:

  1. Загрузите приложение для восстановления данных (например, EaseUS MobiSaver, Dr.Fone и т.д.) из Google Play
  2. Установите и откройте приложение
  3. Следуйте инструкциям приложения для сканирования и восстановления удаленных контактов

Шаг 4: Обращение к оператору мобильной связи

В крайнем случае, вы можете обратиться к оператору мобильной связи. Некоторые операторы сохраняют резервные копии контактов своих клиентов и могут помочь восстановить удаленный номер.

Советы на будущее

  • Регулярно создавайте резервные копии ваших контактов.
  • Для автоматического сохранения контактов используйте синхронизацию с облаком.
  • Рассмотрите возможность использования специализированных приложений для резервного копирования данных.

Следуя этим простым инструкциям, вы сможете быстро и легко восстановить удаленные контакты на вашем Android-смартфоне.

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#Смартфон #Лайфхак #Контакты