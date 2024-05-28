Удалили контакт со смартфона? Не беда, восстановить его просто (подробная инструкция)
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Есть для вас сразу четыре простых решения
Наверное, каждый из нас, хотя бы раз в жизни, специально или случайно удалял из телефонной книги контакт, а впоследствии об этом сожалел. Однако не стоит беспокоиться. Восстановить утраченный номер на смартфоне с операционной системой Android достаточно легко. Кстати, раньше, мы писали о том, как освободить память на Android.
Телеграф подготовил для вас простую и подробную инструкцию, которая поможет вам вернуть удаленный контакт. Восстановить данные можно как посредством смартфона, так и через браузер на ПК.
Шаг 1: Проверка резервной копии Google
- Откройте приложение "Контакты" на вашем смартфоне
- Щелкните вверху экрана меню (три горизонтальные линии или три точки)
- Выберите "Настройки"
- Перейдите к разделу "Контакты Google"
- Нажмите кнопку "Управление контактами"
- Выберите "Восстановить контакты"
- Выберите время, до которого вы хотите восстановить контакты (не более 30 дней назад)
Шаг 2: Использование Контактов Google через веб-браузер
- Откройте веб-браузер на вашем компьютере или телефоне
- Перейдите на сайт Google Контакты
- Если необходимо, войдите в свой аккаунт Google
- На левой панели щелкните "Больше"
- Выберите "Отменить изменения"
- Выберите время, до которого вы хотите восстановить контакты (до 30 дней назад)
- Нажмите кнопку "Подтвердить"
Шаг 3: Использование приложений для восстановления данных
Если предыдущие шаги не помогли, можно использовать специализированные приложения для восстановления данных:
- Загрузите приложение для восстановления данных (например, EaseUS MobiSaver, Dr.Fone и т.д.) из Google Play
- Установите и откройте приложение
- Следуйте инструкциям приложения для сканирования и восстановления удаленных контактов
Шаг 4: Обращение к оператору мобильной связи
В крайнем случае, вы можете обратиться к оператору мобильной связи. Некоторые операторы сохраняют резервные копии контактов своих клиентов и могут помочь восстановить удаленный номер.
Советы на будущее
- Регулярно создавайте резервные копии ваших контактов.
- Для автоматического сохранения контактов используйте синхронизацию с облаком.
- Рассмотрите возможность использования специализированных приложений для резервного копирования данных.
Следуя этим простым инструкциям, вы сможете быстро и легко восстановить удаленные контакты на вашем Android-смартфоне.
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