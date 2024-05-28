Видалили контакт зі смартфона? Не біда, відновити його просто (детальна інструкція)

Маємо для вас аж чотири простих рішення

Напевно кожен з нас, хоча б раз у житті, спеціально або випадково видаляв з телефонної книги контакт, а згодом про це жалкував. Проте не варто хвилюватися. Відновити втрачений номер на смартфоні з операційною системою Android досить легко. До речі, раніше, ми писали про те, як звільнити пам’ять на Android.

"Телеграф" підготував для вас просту та детальну інструкцію, яка допоможе вам повернути видалений контакт. Відновити дані можна як за допомогою смартфона, так і через браузер на ПК.

Крок 1: Перевірка резервної копії Google

Відкрийте додаток "Контакти" на вашому смартфоні. Натисніть на меню (три горизонтальні лінії або три точки) вгорі екрана. Виберіть "Налаштування". Перейдіть до розділу "Контакти Google". Натисніть "Керування контактами". Виберіть "Відновити контакти". Виберіть час, до якого ви хочете відновити контакти (максимум 30 днів назад).

Крок 2: Використання Google Контактів через веб-браузер

Відкрийте веб-браузер на комп'ютері або телефоні. Перейдіть на сайт Google Контакти. Увійдіть у свій Google-акаунт, якщо це потрібно. На лівій панелі натисніть "Більше". Виберіть "Скасувати зміни". Виберіть час, до якого ви хочете відновити контакти (до 30 днів назад). Натисніть "Підтвердити".

Крок 3: Використання застосунків для відновлення даних

Якщо попередні кроки не допомогли, можна скористатися спеціалізованими застосунками для відновлення даних:

Завантажте застосунок для відновлення даних (наприклад, EaseUS MobiSaver, Dr.Fone тощо) з Google Play. Встановіть і відкрийте застосунок Слідуйте інструкціям застосунку для сканування та відновлення видалених контактів.

Крок 4: Звернення до оператора мобільного зв'язку

У крайньому разі, ви можете звернутися до вашого оператора мобільного зв'язку. Деякі оператори зберігають резервні копії контактів своїх клієнтів і можуть допомогти відновити видалений номер.

Поради на майбутнє

Регулярно створюйте резервні копії ваших контактів.

Використовуйте синхронізацію з хмарою для автоматичного збереження контактів.

Розгляньте можливість використання спеціалізованих додатків для резервного копіювання даних.

Дотримуючись цих простих інструкцій, ви зможете швидко і легко відновити видалені контакти на вашому Android-смартфоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як вибрати правильний Power Bank для смартфона. Обов'язково скористайтеся нашими порадами, щоб не втратити гроші.