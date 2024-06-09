"Сейчас время возможностей": разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали первый игровой трейлер (видео)

В ролике показали часть геймплея и обитателей Зоны

Разработчики культовой игры S.T.A.L.K.E.R. представили игровой трейлер второй части "Сердце Чернобыля". Игра появится в продаже 5 сентября текущего года, но предзаказ уже открыт.

Почти трехминутное видео было обнародовано в YouTube-канале компании GSC Game World вечером 9 июня. Судя по ролику, игра будет сразу доступна с украинской озвучкой.

Разработчики заверяют, что игра будет сразу доступна для пользователей персональных компьютеров и консолей Xbox Series X и S с первого же дня релиза.

В трейлере игрокам позволяют увидеть некоторые аномалии и живность Зоны, а также увидеть как проходят перестрелки. Кроме того, была показана сцена ближнего боя, однако скорее всего она не является частью игрового процесса, а была заскриптована.

Как известно, первая часть серии вышла в 2007 году и рассказывала о событиях вымышленной Зоны, которая была во многом вдохновлена зоной отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра имеет огромную фанатскую базу по всему миру.

После успеха первой части к ней выходили два дополнения "Чистое небо" и "Зов припяти". Вторая часть же была анонсирована на 2022 год, однако российское вторжение сорвало эти планы.

После частичной релокации компания сообщила о том, что намерена закончить игру до конца 2023 года.

Стоит отметить, что игра не будет доступной на территории России и Беларуси, из-за чего обиженные местные фанаты пытались шантажировать разработчиков.