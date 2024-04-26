Персонажи заговорили на украинском и не только: вышел новый трейлер игры "STALKER 2: Сердце Чернобыля", видео

38 лет назад произошла величайшая техногенная катастрофа в истории планеты

26 апреля весь мир вспоминает и чтит память об аварии на Чернобыльской АЭС. Студия GSC Game World напомнила о 38-й годовщине этой катастрофы, опубликовав новый трейлер своей игры "STALKER 2:Сердце Чернобыля" с украинским дубляжем.

Об этом рассказали сами разработчики в сети Х. По их словам, авария на ЧАЭС остается в памяти каждого как напоминание о цене, которую человечество заплатило.

В опубликованном трейлере "Это не рай" для игры "STALKER 2: Сердце Чернобыля", персонажи впервые заговорили на украинском. Кроме того, внимательные игроки заметили, что персонаж Рихтер бросает главному герою игры Скифу украинскую монету номиналом в 50 коп.

"38 лет назад произошла величайшая техногенная катастрофа в истории планеты — четвертый реактор Чернобыльской атомной электростанции взорвался, что повлекло за собой выброс радиоактивных частиц на тысячи километров. Визуальные последствия оказались разрушительными, а не визуальные — неисправимыми, и их сила ощутима и сегодня", — написали они.

Разработчики также подчеркнули, что Чернобыльская трагедия навсегда должна остаться величайшей техногенной катастрофой и ответственность сделать все возможное для этого лежит "на плечах у всего цивилизованного мира".

Ранее "Телеграф" писал, как выглядел Чернобыль во время оккупации.