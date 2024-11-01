Смертоносные дроны: Украина активно оснащает беспилотники искусственным интеллектом, результаты поражают

Дрон с ИИ может преодолеть системы РЭБ противника, которые "заточены" в нарушение связи между пилотом и дроном

Украина активно модернизирует свои беспилотники, чтобы увеличить их эффективность на поле боя. Украинские специалисты начали оснащать дроны искусственным интеллектом, чтобы обеспечить высокоточное поражение целей – и это очень хорошо работает.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Модифицированные дроны могут самостоятельно находить и поражать цели даже в условиях радиоэлектронного противодействия, обычно фатального для дронов на ручном управлении.

В настоящее время на рынке существует уже несколько десятков решений исключительно от украинских производителей. Они закупаются и поставляются в Сили обороны Украины, заявили в Минобороны. Чаще всего дроны с ИИ применяются в специальных операциях благодаря возможностям, которые дает такая модификация.

Дрон с ИИ может преодолеть системы РЭБ противника, которые "заточены" на нарушение связи между пилотом и дроном. В последнее время украинские специалисты задумываются о том, чтобы установить ИИ на дроны-перехватчики, которые охотятся на крупные разведывательные беспилотники россиян. Российским операторам уже сейчас очень тяжело выводить свои "Орланы" и "Залы" из-под удара FPV-дронов, а с ИИ это вообще станет почти невозможным.

Напомним, что Украина разрабатывает специальные зенитные дроны для охоты на вражеские беспилотники. Информация об одной из таких разработок – дрон Sting, появилась накануне. По данным иностранных источников, его разрабатывают украинские инженеры группы "Дикие шершни", которые уже известны своими разработками чрезвычайно мощных FPV-беспилотников.

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