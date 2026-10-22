В Киеве упомянули о журналистке "Телеграфа" в плену

Ранее ее приговорили к 15 годам заключения

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В рамках 10 украинского женского конгресса, начавшего свою работу в Киеве, организаторы напомнили о бывшей журналистке "Телеграфа" Ирине Левченко, которую россияне задержали 6 мая 2023 года в оккупированном Мелитополе.

Во время работы конгресса был представлен ролик об украинских женщинах в русском плену. Историю Ирины рассказала известная украинская писательница Ирэна Карпа.

"Ирина слушает приговор и улыбается. Что стоит за этой улыбкой, знала только она. После оккупации Мелитополя Ирина с мужем решили остаться на родной земле. В мае 23-го они вышли из дома и исчезли. Сначала Ирину держали в так называемых "ямах" в Мелитополе. сказала: "После того, как тебя так терзают, подпишешь что угодно", — напомнила Ирэна Карпа историю журналистки "Телеграфа".

Ирина Левченко

Напомним, что в сентябре так называемый "запорожский областной суд" вынес приговор Ирине Левченко. Журналистку приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее Телеграф писал о том, что мужа Ирины выпустили из плена только через год, а сама она осталась в руках ФСБ. Первое письмо от нее родственники получили в июле 2025 года.

Тогда стало известно, что она находится в Донецком СИЗО, но планируется перевести в Симферополь на суд. На тот момент неизвестно, по какой статье ее будут судить.

Последний раз женщина выходила на связь в июне 2026 года. В письме она поздравила бывших коллег с Днем журналиста и даже пошутила:

"6 июня у нас профессиональный праздник журналистов. Передайте мои поздравления коллегам от моего имени, пожалуйста. А еще скажите им, что я нахожусь в длительной заграничной командировке, изучаю быт и обычаи аборигенов и тех, кто "уехал ", — писала журналистка.