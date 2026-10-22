Один из главных символов Киева остался без защиты: почему так произошло на фоне усиления обстрелов

Защитное сооружение разобрали по инициативе КГГА

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Киеве демонтирована защитная конструкция с памятника основателям города — Кия, Щека, Хорива и Лыбеди, расположенного в Наводническом парке на набережной Днепра. Теперь один из символов столицы Украины, несмотря на опасность от российских обстрелов, снова выглядит как в мирное время.

Об этом рассказал пользователь под ником voloshynov в социальной сети Threads. По его словам, открытие прошло 21 октября.

Мужчина обнародовал фото памятника. От защиты монумента остались только элементы конструкции и остатки мешков с песком.

"Сегодня открыли", — написал он.

Памятник Кию, Щеку, Хориву и Лыбеди остался без защиты

Защита была сооружена после вторжения России

В апреле 2022 года вокруг памятника основателям Киева, построенного в 1982 году в честь 1500-летия города, в полную высоту была построена шестиметровая конструкция из металлических строительных лесов и деревянного бруса. Снаружи она была укреплена особыми плитами, а по нижней части конструкции были уложены мешки с песком.

Защитное сооружение было построено в 2022 году. Фото Вечерний Киев

Защитное сооружение было построено в 2022 году. Фото Вечерний Киев

Защита должна была обезопасить монумент от обломков и взрывных волн. Фото Вечерний Киев

Почему сняли защиту?

Летом 2026 года Киевская городская государственная администрация (КГГА) начала поэтапную расконсервацию памятников, которые в начале полномасштабного вторжения россиян были закрыты защитными конструкциями. Директор Департамента культуры КГГА Сергей Анжияк объяснял тогда, что защита памятников была необходимым решением. Это позволило минимизировать риски повреждения от обломков и взрывных волн. По его словам, сейчас Россия все чаще применяет баллистические ракеты и другие средства поражения большой мощности, которые способны разрушать даже железобетонные здания. Защитные сооружения из модульных конструкций и мешков с песком уже не могут обеспечить надлежащий уровень защиты.

Еще одной причиной пересмотра подходов послужили последствия длительного пребывания памятников под укрытиями. Ведь внутри конструкций скапливается влага, разрушаются мешки с песком, а отсутствие должной вентиляции способствует развитию грибков и биологическому поражению монументов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что исторические исследования свидетельствуют, что Киеву точно более 1500 лет, и основали его не легендарные братья с сестрой.