Один из главных символов Киева остался без защиты: почему так произошло на фоне усиления обстрелов
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Защитное сооружение разобрали по инициативе КГГА
В Киеве демонтирована защитная конструкция с памятника основателям города — Кия, Щека, Хорива и Лыбеди, расположенного в Наводническом парке на набережной Днепра. Теперь один из символов столицы Украины, несмотря на опасность от российских обстрелов, снова выглядит как в мирное время.
Об этом рассказал пользователь под ником voloshynov в социальной сети Threads. По его словам, открытие прошло 21 октября.
Мужчина обнародовал фото памятника. От защиты монумента остались только элементы конструкции и остатки мешков с песком.
"Сегодня открыли", — написал он.
Защита была сооружена после вторжения России
В апреле 2022 года вокруг памятника основателям Киева, построенного в 1982 году в честь 1500-летия города, в полную высоту была построена шестиметровая конструкция из металлических строительных лесов и деревянного бруса. Снаружи она была укреплена особыми плитами, а по нижней части конструкции были уложены мешки с песком.
Почему сняли защиту?
Летом 2026 года Киевская городская государственная администрация (КГГА) начала поэтапную расконсервацию памятников, которые в начале полномасштабного вторжения россиян были закрыты защитными конструкциями. Директор Департамента культуры КГГА Сергей Анжияк объяснял тогда, что защита памятников была необходимым решением. Это позволило минимизировать риски повреждения от обломков и взрывных волн. По его словам, сейчас Россия все чаще применяет баллистические ракеты и другие средства поражения большой мощности, которые способны разрушать даже железобетонные здания. Защитные сооружения из модульных конструкций и мешков с песком уже не могут обеспечить надлежащий уровень защиты.
Еще одной причиной пересмотра подходов послужили последствия длительного пребывания памятников под укрытиями. Ведь внутри конструкций скапливается влага, разрушаются мешки с песком, а отсутствие должной вентиляции способствует развитию грибков и биологическому поражению монументов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что исторические исследования свидетельствуют, что Киеву точно более 1500 лет, и основали его не легендарные братья с сестрой.