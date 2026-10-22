Когда-то здесь были оранжереи и каскад озер: что происходит с дворцом архиепископов недалеко от Львова

Бывшая резиденция архиепископов в Оброшине стала опасной для посетителей

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Неподалеку от Львова, в Оброшине, стоит здание известное как дворец архиепископов. За свою историю он пережил разграбление, военные постои и перестройки. Когда-то здесь были богатые интерьеры, капелла, оранжереи с экзотическими растениями и парк с озерами и длинной липовой аллеей. Сегодня историческое здание постепенно разрушается.

Рассказываем, кто и когда построил дворец, как менялся его облик и почему памятник архитектуры оказался в таком состоянии.

Зачем архиепископу понадобился дворец в Оброшине

Дворец построили в 1730 году по проекту архитектора Юзефа II Фонтаны. Инициатором строительства стал наместник римской курии Ян Скарбек. Его резиденция в Дунаеве под Золочевом находилась далеко, поэтому он решил обустроить новую – ближе ко Львову.

Дворец архиепископов до 1939 года. Фото: NAC

Сдержанные фасады здания контрастировали с богатыми интерьерами. Внутри хранилось собрание портретов львовских архиепископов, позже завершили отделку капеллы и создали оранжереи с экзотическими растениями. Углы прямоугольного дворца украсили небольшими квадратными башнями, а перед ним возвели барочные ворота со скульптурами.

Возле резиденции разбили французский парк с каскадом озер и 800-метровой липовой аллеей. Среди его редких растений – тюльпанное дерево, магнолии, платаны и пирамидальные дубы.

Интерьер дворца архиепископов в 2016 году. Фото photo-lviv.in.ua, коллаж "Телеграфа"

Как войны и перестройки изменили резиденцию

В 1915 году российские войска разграбили дворец и сожгли вмурованный в стену архив. Затем немецкие военные использовали капеллу как столовую, а австрийцы разместили в резиденции лагерь для турецких военных беженцев. После военных постоев здание осталось без окон и дверей, с разрушенными каминами и выломанным паркетом. Крыша при этом уцелела.

Восстановление началось в 1922–1925 годах под руководством архитектора Бронислава Виктора и реставратора Юзефа Петровского. Однако прежний облик не стали воспроизводить полностью: фасад получил элементы модерна, балкон на спиральных колоннах и каменные вазоны с фигурами ангелов и животных. Изменили и расположение лестницы. Современники резко критиковали такую переделку.

Барочные ворота с фигурами. Фото: Подорожуй Україною/Facebook

В 1939 году советские власти превратили дворец в военный клуб, а капеллу – в танцевальный зал. После Второй мировой войны в здании разместился Научно-исследовательский институт земледелия и животноводства западных областей Украины.

В каком состоянии находится дворец архиепископов

Здание дворца архиепископов постепенно разрушается. Летом 2026 года было известно, что особенно сильно разрушена парковая сторона: рассыпаются лестницы и декор, со стен и балконов падают штукатурка и кирпичи. Вокруг лежат осколки стекла, под лестницей скопился пластиковый мусор. Это все представляет опасность для посетителей дворца и парка.

Дворец архиепископов в Оброшине. Фото: Подорожуй Україною/Facebook

При этом ориентировочная стоимость всего комплекса ремонтно-реставрационных работ дворца может превышать 400 млн грн. Здание находится на балансе Института сельского хозяйства Карпатского региона НААН Украины, но организация не имеет средств на ремонт и реконструкцию.

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