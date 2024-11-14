Искусственный интеллект в маркетинге: Итоги дискуссии на SMB Knowledge Transfer

В Киеве состоялось мероприятие SMB Knowledge Transfer от Ассоциации "IT Ukraine" , посвященное современным тенденциям в маркетинге и медиааналитике, в частности влиянию искусственного интеллекта на эти сферы. Программа мероприятия включала две панельные дискуссии в формате баттлов и презентацию кейс-стади.

В первой панельной дискуссии "Основные составляющие маркетинга, которые принесут лиды вместо лайков в соцсетях" эксперты обсуждали эффективные маркетинговые стратегии, направленные на повышение конверсии и прибыльности бизнеса. Модератором выступил Андрей Миронюк, основатель Myroniuk Consulting, а спикерами были Александр Лапко, CEO RozetkaPay, и Марьян Хомин, начальник Департамента маркетинга UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Фото: Ассоциация "IT Ukraine"

Вторая панельная дискуссия, "Будущее медиааналитики: как AI трансформирует обработку данных", была посвящена роли искусственного интеллекта в анализе данных социальных медиа и его влиянию на маркетинговые стратегии. Ее спикерами стали Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech, и Екатерина Ляшенко, Head of Marketing Research в Havas Media Ukraine. Модерировала разговор Екатерина Гордиенко, VP of Customer Success в YouScan.

В ходе "баттла" участники рассмотрели ключевые преимущества и риски использования AI для анализа данных социальных медиа, а также обсудили, почему стоит инвестировать в AI в маркетинге. Особое внимание уделили тому, как AI на основе данных медиамониторинга может выявлять тенденции и предсказывать изменения в поведении потребителей для получения конкурентных преимуществ.

Фото: Ассоциация "IT Ukraine"

Артем Скрипник отметил: "Искусственный интеллект открывает перед маркетологами новые горизонты для более глубокого понимания аудитории и быстрого реагирования на изменения рынка. Внедрение AI в медиааналитику позволяет не только оптимизировать процессы, но и создавать более персонализированные и эффективные стратегии взаимодействия с клиентами".

В итоге дискуссии участники согласились, что внедрение ИИ может стать "гейм-ченджером" для бизнеса, однако связано со значительными инвестициями в развитие и поддержку, а потому требует взвешенного подхода к планированию и постепенного масштабирования. "Искусственный интеллект — это игра вдолгую", — подчеркнул СЕО FAVBET Tech.

Мероприятие завершилось презентацией кейс-стади от Марии Миронюк, стратегини и креативного директора Myroniuk Consulting, которая рассказала о пяти критических ошибках в коммуникации, за которые бизнес переплачивает деньги, и поделилась практическими советами по их избежанию.

Следующий выпуск SMB Knowledge Transfer пройдет 20 ноября в расширенном формате. Темами события будут "Эволюция продаж: современные вызовы для СЕО" и "Захват новых рынков: стратегии и подходы".