Дроны снова атаковали крупнейший НПЗ Москвы. Какие последствия удара (фото, видео)

Российские власти уже рассказывают об "успешной работе" ПВО

Утром в четверг, 17 июня, в Москве прогремели мощные взрывы. Предварительно дроны поразили очередной НПЗ.

Как сообщают медиа, на месте попадания возник сильный пожар. Пока информация о пострадавших не поступала.

Известно, что под ударом БПЛА также оказался город у Москвы Котельники. Там местные фиксировали несколько мощных взрывов. Как сообщил мэр Москвы Собянин, ПВО продолжают "успешно" сбивать дроны и отбивать атаку.

Последствия атаки на Москву 18 июня

Последствия атаки на Москву 18 июня

"Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры по ликвидации последствий", — говорится в сообщении.

На фото и видео видно, что возгорание на НПЗ значительное, дым от пожара виднеется в нескольких километрах от эпицентра. Заметим, что в непосредственной близости от города Котельники Подмосковья нет крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Главным предприятием этого типа в регионе является Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), расположенный в районе Капотня на юго-востоке Москвы. Он находится в непосредственной близости от Котельников и именно его атаковали дроны 16 июня. После этого НПЗ приостановил работу ключевых установок первичной переработки.

Кроме того, известно, что обломки одного из дронов упали на территории торгового центра "Садовник". Есть незначительные повреждения одного из построек. Пострадавших нет.

Напомним, что 16 июня дроны также атаковали НПЗ в Москве. Тогда попадание произошло в крупнейший завод в 500 километрах от Украины. Успешную атаку подтвердил президент Владимир Зеленский. Пораженный Московский НПЗ обеспечивал около 35% рынка Москвы, поставляя 40% бензина и 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для столичных аэропортов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что министр обороны Михаил Федоров недавно анонсировал крупные планы Украины на Крым и Россию. После их достижения ситуация с топливом может ухудшиться в разы.