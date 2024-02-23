Китайцы создали новый большой и мощный внедорожник за $18 тысяч

Он получил компактные размеры, но очень большой салон и багажник

Китайская компания Jetour, являющаяся частью концерна Chery, выпустила новый внедорожник. Точнее, это продвинутая версия популярного внедорожника X90, которая имеет двигатель внутреннего сгорания.

Представленный Jetour X90 Pro с виду почти такой же, как и предшественник. Об этом пишет Сarnewschina.

Jetour X90 Pro: дизайн и технические характеристики

Сегодня автопроизводитель открыл предзаказ на внедорожник Jetour X90 Pro. Базовая его версия стартует с 18 тысяч долларов. Официально машина выйдет в марте.

Что касается экстерьера, то мы видим разделенные фары и светодиодные полосы на капоте. Со стороны и сзади автомобиль очень напоминает своего младшего брата. Размеры у внедорожника не слишком велики – 4858х1925х1780 мм. При этом здесь есть большой салон и довольно большая колесная база – 2850 мм.

Заглянув в салон, мы видим огромный сенсорный дисплей без рамок. Его диагональ составляет 15,6 дюйма. В салоне есть премиальные материалы, например, из натурального дерева, а рычаг переключения передач – прозрачный.

Есть 5-местная и 7-местная конфигурация салона. Даже в 5-местной версии багажник просто огромен – 1634 литра.

Что касается технического оснащения, то здесь есть 2 варианта – 1,6-литровый, с турбонаддувом и мощностью в 197 "лошадей", и 2,0 литровый TGDI на 254 л.с. Оба варианта работают только с коробкой-автоматом.

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