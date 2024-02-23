Китайці створили новий великий і потужний позашляховик за $18 тисяч

Він отримав компактні розміри, але дуже великий салон і багажник

Китайська компанія Jetour, яка є частиною концерну Chery, випустив новий позашляховик. Точніше це просунута версія популярного позашляховика X90, яка має двигун внутрішнього згоряння.

Представлений Jetour X90 Pro з вигляду майже такий же, як і попередник. Про це пише Сarnewschina.

Jetour X90 Pro: дизайн і технічні характеристики

Сьогодні автовиробник відкрив передзамовлення на позашляховик Jetour X90 Pro. Базова його версія стартує з 18 тисяч доларів. Офіційно машина вийде у березні.

Щодо екстер’єру, то бачимо розділені фари та світлодіодні смуги на капоті. Збоку та ззаду автомобіль дуже нагадує свого молодшого брата. Розміри у позашляховика не надто великі — 4858х1925х1780 мм. При цьому тут є великий салон та доволі велика колісна база — 2850 мм.

Заглянувши у салон, бачимо величезний сенсорний дисплей без рамок. Його діагональ складає 15,6 дюйма. У салоні є преміальні матеріали, наприклад, з натурального дерева, а важіль перемикання передач — прозорий.

Є 5-місна та 7-місна конфігурація салону. Навіть у 5-місній версії багажник просто величезний — 1634 літри.

Що стосується технічного оснащення, то тут є 2 варіанти — 1,6-літровий, з турбонаддувом і потужністю в 197 "коней", і 2,0 літровий TGDI на 254 к.с. Обидва варіанти працюють лише з коробкою-автомат.

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