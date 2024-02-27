Водителям рассказали, какие мошеннические схемы могут подстерегать их в шиномонтажке во время замены резины

Работники этих сервисов могут "обворовать" вас на немалую сумму

Уже скоро водители начнут понемногу менять комплект шин — с зимнего на летний. Впрочем, когда это делаете на шиномонтажке, стоит быть очень внимательным, ведь можно неплохо "влететь" на кругленькую сумму.

"Телеграф" собрал для автомобилистов основные мошеннические схемы, которые могут подстерегать их во время, казалось, банальной процедуры. Если знать об этих схемах, то вы точно не отдадите из своего кармана лишние средства.

Итак, иногда на шиномонтаже специально находят дефекты резины и убеждают владельца авто, что сразу необходимо устранить все неисправности. Обычно говорят, что колесо разбалансировано. Также в список ненужных услуг входит и заправка шин азотом.

В список популярных и ненужных услуг также входят обработка колес медным маслом и очистка ступиц колеса от грязи и замена болтов. Ну и конечно, куда без всех известных завышенных цен. Если вы собрались "переобуться", то ищите лишь проверенные шиномонтажные центры и внимательно отслеживайте стоимость предоставления услуг.

Ранее Телеграф рассказывал о том, что водителям может грозить немалый штраф, если они забыли сменить шины на авто. Также они могут быть лишены права на управление транспортными средствами.