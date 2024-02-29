Китайская марка будет выпускать авто с логотипом Volkswagen: рассекречена первая модель

Volkswagen впервые на китайском рынке перегнал местный бренд

Компания Volkswagen AG и китайская XPeng подписали договор о том, что совместно выпустят два автомобиля для китайского рынка. Это кроссовер и внедорожник.

Как ожидается, они появятся на рынке в 2026 году и получат системы автономного вождения. Об этом пишет Reuters.

Детали сотрудничества

Напомним, что о партнерстве компании заявили летом прошлого года. VW вложил 700 миллионов долларов в китайское предприятие и владеет 5% его акций. Сегодня же стало известно о том, что первой моделью, которую выпустит совместное предприятие, станет кроссовер.

В последнее время Volkswagen, который не может конкурировать по цене с дешёвыми китайскими моделями, пытается вернуть свою долю на рынке Поднебесной. Для этого нужно сократить расходы. Посредством совместных закупок на этапах проектирования можно не только сэкономить деньги, но и сократить время разработки на 30%.

Сообщается, что автомобили совместного предприятия будут иметь логотип Volkswagen, но их построят на платформе на основе технологии XPeng Edward. Также немецкий концерн ведет переговоры с Renault, чтобы создать недорогой электрокар. Он должен продаваться в Европе.

Как ранее писал Телеграф, эксперты назвали реальный расход топлива самых популярных моделей авто. Разница в некоторых случаях может составлять 20%.