Названо авто, которое остается самым популярным в мире уже 25 лет: в чем его преимущества

Только в прошлом году продали 1,1 млн единиц этой модели

Японский автопроизводитель Toyota, несмотря на недавние скандалы, продолжает удерживать лидерство на мировом авторынке. Хотя его активно догоняют китайцы, уже 25-й год подряд именно авто Toyota является самым популярным в мире.

В 2023 году седан Toyota Corolla продали более 1,1 млн единиц – это вдвое превышает продажу его ближайших конкурентов. Это Honda Civic и Elantra, сообщает Focus2move.

Таким образом, именно Corolla стала самым продаваемым автомобилем в истории. По состоянию на 2024 год было продано уже более 60 млн экземпляров этой модели.

На втором месте, с результатом 478 тысяч единиц, расположился Honda Civic. Его почти догнал Hyundai Elantra с 323 973 единицами продаж. В десятку самых продаваемых автомобилей также вошли Volkswagen Golf, Sagitar, GAC Aion S, Audi A3, Lada Granta, Maruti Baleno и Honda City.

Рассказываем подробнее о победителе рейтинга Toyota Corolla. Чем же выпускаемый три десятилетия седан заслужил свою популярность?

Toyota Corolla: история успеха

Toyota Corolla, признанная как самый продаваемый автомобиль за последние 25 лет, приобрела свою популярность благодаря нескольким ключевым факторам. В частности, Toyota Corolla известна своим высоким качеством изготовления и долговечностью. Многие владельцы отмечают, что автомобили Corolla служат им без проблем на протяжении многих лет. Модели Corolla отличаются эффективностью горючего, что делает их привлекательными для ищущих экономичное и экологически чистое транспортное средство.

Высокий уровень комфорта и удобства – еще одна привлекательная черта Corolla. Со временем Toyota постоянно совершенствует Corolla, добавляя новые технологии и функции для облегчения вождения.

Ранее Телеграф писал, что обновленную версию популярного в Украине кроссовера впервые показали на публике. На выбор предлагают 1,0-литровый бензиновый турбомотор и 2 гибридных силовых установки.