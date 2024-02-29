Названо 22 найбезпечніші авто 2024 року: які моделі отримали найвищу оцінку Top Safety Pick+

Найвищу оцінку отримали 22 моделі авто, випущені у 2024 році

Страховий інститут дорожньої безпеки або IIHS опублікував цьогорічний рейтинг безпеки автомобілів. Цього року найвищу оцінку змогли отримати 22 моделі авто різних марок.

Однією з них є Tesla Model Y 2024 року випуску. Про це йдеться на сайті Top Safety Pick+.

Які моделі отримали найвищу оцінку за безпеку Top Safety Pick

За даними рейтингу, 22 моделі забезпечують найкращий захист у своїх категоріях. При цьому йдеться не лише про тих, хто перебуває всередині авто, а й про пішоходів у випадку теоретичного зіткнення.

Найбезпечніші компактні авто — це Acura Integra, Mazda 3 та Toyota Prius. Серед середньорозмірних найвищу оцінку завоювали Honda Accord та Hyundai Ioniq 6. Серед великих авто преміум-класу найвищу оцінку зміг отримати лише електрокар Genesis G80.

У категорії кросоверів та позашляховиків найбезпечнішими визнали Mazda CX-30 та СХ-50, Genesis GV60, Honda HR-V та Hyundai Kona.

Є також категорія середньорозмірних позашляховиків та кросоверів. Тут вирізняються Ford Explorer, Mazda CX-90, Nissan Pathfinder, Subaru Ascent та Kia Telluride.

У категорії люксових позашляховиків та кросоверів першість отримали Genesis GV80, Tesla Model Y, BMW X3, а також Acura MDX. Згідно з рейтингом, найбільше автомобілів, які отримали найвищий бал за безпеку, належать Mazda.

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