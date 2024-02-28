Ночной кошмар для всех производителей авто: BYD создала дешевый кроссовер с расходом 5,5 л/100 км.

А еще автомобиль имеет неплохой запас хода на чистом электричестве

Компания BYD стремительно снижает цены на свои автомобили, развязав настоящую войну с другими производителями за звание самого дешевого автобренда в мире. В частности, недавно в Поднебесной анонсировали новый кроссовер BYD Tang DM-i Honor Edition.

По сравнению со своим предшественником он стал дешевле на 4 тысячи долларов. Об этом пишет ITHome.

BYD Tang DM-i Honor Edition: дизайн и технические характеристики

Самое интересное в кроссовере – это его цена. Он стоит всего 25 тысяч долларов в базовой комплектации, 30 тысяч — в топовой. При этом оснастка стала еще лучше.

В частности, на передних креслах есть 10-точечный массажер. Здесь установлена беспроводная зарядка для гаджетов мощностью в 50 Вт, есть порты для зарядки, а также система автономного вождения DiPilot 100. Это не автопилот, а продвинутый круиз-контроль вместе с современными функциями безопасности вроде удержания полосы движения и мониторинга слепых.

В салоне также видим большую медиасистему и цифровую приборную панель. Информация из информационной системы может проецироваться на лобовое стекло. Конечно, здесь есть панорамная крыша и другие интересные настройки.

Технические характеристики также неплохие – автомобиль оснащен 1,5-литровым мотором на 139 лошадиных сил, работающим в паре с электромотором. Расход горючего составляет всего 5,5 литров на 100 километров. Также автомобиль может ездить на чистом электричестве – запас хода достигает 112 километров. Кроссовер имеет большие габариты – 487 сантиметров в длину. В салоне есть места для 7 человек.

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