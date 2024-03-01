Более 700 лошадиных сил: в Сети показали мощную Skoda (видео)

Этот экземпляр способен развивать скорость до 300 км/ч.

Skoda Superb в кузове универсал решили немного "освежить". Автолюбители превратили эту машину в настоящего конкурента суперкаров.

Чем может похвастаться тюнингованная Skoda Superb

Так, в Нидерландах добавили этой машине мощность до 720 лошадиных сил, хотя с завода у нее уже 400 "лошадей". Впрочем, похоже этого владельца оказалось мало. Универсал Skoda Superb получил 2,5-литровый пятицилиндровый турбомотор Audi RS3. Максимальный крутящий момент составляет 830 Н∙м.

На немецком автобане модернизированный Skoda Superb разогнался от 0 до 100 км/ч за 3,32 секунды. Ускорение от 100 до 200 км/ч заняло 6,06 секунды, от 0 до 200 км/ч — 9,38 секунды. Отрезок в четверть мили (402 метра) остался позади 10,77 секунды. Максимальная скорость при этом достигла 300 км/ч, в то время как спидометр рассчитан на 260 км/ч.

Тюнинг Skoda Superb не сильно изменил дизайн автомобиля. Универсал получил новую решетку радиатора, обвес и увеличенный спойлер. К тому же, его занизили и оснастили золотистыми литыми дисками. Универсал Skoda Superb получил увеличенный тормоз и улучшенную подвеску. А вот его салон вообще не поменялся.

Оригинальный Skoda Superb предлагался с 4,0-литровым V8 двигателем и несколькими рядными шестицилиндровыми моторами. После перехода чешской марки под крыло Volkswagen Group универсал начал комплектовать бензиновыми и дизельными двигателями V6. А его преемник получил 3,6-литровый VR6.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Skoda представила обновленную версию популярной модели Octavia. Автомобиль получил более современный и одновременно корпоративный дизайн внутри, более мощные силовые установки, а также более "свежий" интерьер.