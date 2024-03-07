Редкий спорткар простоял брошенным в гараже 25 лет, теперь его хотят продать: какова его цена

Модель находится в далеком от идеала состоянии, однако это не помешало выставить ее на аукцион

В американском гараже обнаружили редкий суперкар Mercury Cougar XR-7 390 GT 1967 года выпуска. Этот экземпляр простоял там брошенным 25 лет.

Как сообщает Autoevolution, эту машину в полной опциональной конфигурации в свое время можно было приобрести за 4500 долларов. Отмечается, что этот суперкар собирались отреставрировать. Да, определенная работа над ним была проведена, но не до конца. Как следствие, машина выглядит довольно "избито", но ее еще можно спасти. Для этого ее даже выставили на аукцион.

Чем примечателен Mercury Cougar

Спорткар Mercury Cougar кое-где заржавел и нуждается в химчистке салона, однако полностью комплектен. Рядом с авто в гараже хранятся разные запчасти к авто. Его оборудовали кондиционером, усилителем руля и передними дисковыми тормозами.

Спорткар Mercury Cougar

Салон Mercury Cougar

Именно этот Mercury Cougar относится к редкой заряженной версии XR7 с 6,4-литровым 320-сильным V8 и 3-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,7 с и развить 200 км/ч. Первое поколение Mercury Cougar выпускалось с 1967 по 1970 годы.

На данный момент его выставили на аукцион. Начальная цена – 5 000 долларов. Впрочем, приобрести этот редкий суперкар можно и сразу, но уже за 12 500 долларов. Аукцион еще продлится несколько дней и, возможно, за Mercury Cougar получат даже больше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Тернополе заметили роскошный новенький электрокар Jaguar за 3 млн гривен. Его разгон до 100 км/час составляет всего 4.5 секунды, максимальная скорость – 260 км/час.