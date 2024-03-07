Оце стиль: у Києві дідусь їздить на спорткарі як у Джеймса Бонда (відео)

Це розкішний за мірками того часу родстер, який знімався у відомих фільмах

Багато раритетних, легендарних та розкішних авто можна зустріти на вулицях нашої країни. Та якщо річ йде про такі авто, то ними переважно володіють молоді люди.

Але це не завжди так. Нещодавно у соцмережах поширили відео з Києва, де чоловік похилого віку виходить зі спорткара, дістає свою паличку і обережно замикає ключем замок авто. Це кабріолет BMW Z3. Він старенький, але вважається класикою. І ще — це був перший родстер в історії німецького бренду. Він дозволив BMW вийти за межі традиційних седанів і купе.

BMW Z3: що відомо про це авто

BMW Z3 — це автомобіль, який виготовлявся німецьким виробником BMW з 1995 по 2002 рік. Офіційна презентація відбулася на автосалоні в Детройті у 1995 році.

Одна з особливостей BMW Z3 — його дизайн, який став прогресивним для BMW того часу. Z3 мав спортивну, але елегантну зовнішність з округлими формами і яскравими лініями. Дизайн відзначався великими фарами, характерною решіткою радіатора на передній частині та круглим фарбованим бампером ззаду.

У виборі двигунів для Z3 була широка різноманітність, включно з чотирициліндровими та шестициліндровими варіантами. Доступні були як ручні, так і автоматичні коробки передач. BMW Z3 також отримав репутацію спортивного автомобіля завдяки своїй чудовій поведінці на дорозі та добре збалансованому шасі.

Модель була дуже популярною свого часу. На одній з них їздив Пірс Броснан під час зйомок фільму про Джеймса Бонда. Саме після появи у 17-му фільмі "Золоте око" про легендарного спецагента родстер став шалено популярним. У 2002 році виробництво Z3 було припинене, але модель залишила свій слід у лінійці спортивних автомобілів BMW.

Раніше "Телеграф" писав, що рідкісний спорткар простояв покинутим у гаражі 25 років, тепер його хочуть продати. Спорткар Mercury Cougar подекуди заіржавів і потребує хімчистки салону, проте повністю комплектний.