Их осталось всего 5: на аукционе продали 122-летний винтажный Mercedes за 11 млн долларов

Эта цена позволила ему получить статус самого дорогого антикварного автомобиля в мире

В США продали Mercedes Simplex 60HP в 1903 году. Всего с 1902 по 1905 годы было произведено 102 экземпляра этой модели, до наших дней "дожили" всего пять автомобилей.

Что собой представляет Mercedes Simplex 60HP

О продаже этой винтажной машины рассказали на сайте аукционного дома Gooding&Compamy. Этот 122-летний кабриолет способен развить 130 км/ч и был одним из самых быстрых автомобилей своего времени. Он оборудован огромной 9,25-литровой "четвёркой" на 60 литров.

Mercedes Simplex 60HP

Когда автомобиль дебютировал, он не оставлял шансов соперникам в автомобильной гонке в Англии и Франции. В частности, в 1903 году известный гонщик Камиль Дженаци выиграл на Mercedes Simplex 60HP Кубок Гордона Бенетта.

Mercedes-Simplex 60 HP привлек внимание состоятельных покупателей, поэтому его запустили в серию. Сначала в 1902 году его приобрел магнат Альфред Гармсворт. Затем авто унаследовал его сын и передал его одному из своих отпрысков примерно через 65 лет. С 1987 по 2024 год у автомобиля было еще два владельца.

Салон Mercedes Simplex 60HP

Таким образом, продажа этого автомобиля за 11 млн долларов сделала его самым дорогим антикварным автомобилем в мире. Предыдущий рекорд принадлежал торпеде Hispano-Suiza H6C ’Tulipwood’ 1924 за 9 245 000 долларов, установленный в 2022 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на продажу выставили редкий кабриолет Chevrolet. Автомобиль имеет скудный пробег и сохранился в достаточно хорошем состоянии.