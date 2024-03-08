Она очень популярна в Украине: на какую модель Toyota жалуются чаще всего

Эксперты оценили надежность этого автомобиля как среднюю

Компактный кроссовер Toyota Corolla Cros получил много жалоб из-за значительных механических проблем, в частности, неисправности двигателя. Они приводят к потере мощности и иногда невозможности перезапустить двигатель.

Эти проблемы вызвали беспокойство по поводу безопасности и управляемости среди водителей. Об этом пишет Autosota.

Авторитетное агентство JDPower оценивает надежность Corolla Cross в 77 из 100, считая ее средней. Несмотря на эти проблемы, Toyota стремится их решить и поддерживать свою репутацию надежного производителя. Вероятно, компания исследует проблемы, о которых сообщается, и может предложить решения и усовершенствования в будущих итерациях Corolla Cross.

Что известно о кроссовере Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross – это компактный кроссовер, сочетающий в себе практичность, стиль и надежность. Он был представлен в 2020 году и быстро приобрел популярность во всем мире.

Corolla Cross предлагается с двумя вариантами двигателей: бензиновым 1.8 л и гибридным 1.8 л. Оба двигателя обеспечивают хорошую экономию топлива и плавность хода.

Салон Corolla Cross просторный и комфортный. Он оснащен удобными сиденьями, качественной отделкой и современными технологиями, такими как Apple CarPlay и Android Auto.

Багажник Corolla Cross имеет объем 487 л, что делает его одним из самых просторных в классе. В Украине такой кроссовер с гибридным двигателем стоит около 40 тысяч долларов.

Corolla Cross имеет стильный дизайн, сочетающий в себе элегантность и динамичность. Он предлагается в широкой цветовой гамме, что позволит вам выбрать тот, который соответствует вашему вкусу.

Вот несколько ключевых особенностей Toyota Corolla Cross:

Двигатель: 1.8 л бензин, 1.8 л гибрид;

1.8 л бензин, 1.8 л гибрид; Трансмиссия: CVT;

CVT; Привод: передний или полный;

передний или полный; Размеры: длина 4460 мм; ширина 1825 мм; высота 1620 мм;

длина 4460 мм; ширина 1825 мм; высота 1620 мм; Багажник: 487 л;

487 л; Функции: Apple CarPlay, Android Auto, панорамная крыша, система помощи при парковке.

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