Вона дуже популярна в Україні: на яку модель Toyota скаржаться найчастіше

Експерти оцінили надійність цього автомобіля як середню

Компактний кросовер Toyota Corolla Cros отримав багато скарг через значні механічні проблеми, зокрема, несправності двигуна. Вони призводять до втрати потужності та іноді неможливості перезапустити двигун.

Ці проблеми викликали занепокоєння щодо безпеки та керованості серед водіїв. Про це пише Autosota.

Авторитетне агентство JDPower оцінює надійність Corolla Cross в 77 зі 100, вважаючи її середньою. Незважаючи на ці проблеми, Toyota прагне їх вирішувати та підтримувати свою репутацію надійного виробника. Ймовірно, компанія дослідить проблеми, про які повідомляється, і може запропонувати рішення та вдосконалення в майбутніх ітераціях Corolla Cross.

Що відомо про кросовер Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross – це компактний кросовер, який поєднує в собі практичність, стиль та надійність. Він був представлений у 2020 році і швидко здобув популярність у всьому світі.

Corolla Cross пропонується з двома варіантами двигунів: бензиновим 1.8 л та гібридним 1.8 л. Обидва двигуни забезпечують хорошу економію палива та плавність ходу.

Салон Corolla Cross просторий та комфортний. Він оснащений зручними сидіннями, якісним оздобленням та сучасними технологіями, такими як Apple CarPlay та Android Auto.

Багажник Corolla Cross має об'єм 487 л, що робить його одним з найпросторіших у класі. В Україні такий кросовер з гібридним двигуном коштує близько 40 тисяч доларів.

Corolla Cross має стильний дизайн, який поєднує в собі елегантність та динамічність. Він пропонується у широкій гамі кольорів, що дозволить вам вибрати той, який відповідає вашому смаку.

Ось декілька ключових особливостей Toyota Corolla Cross:

Двигуни: 1.8 л бензин, 1.8 л гібрид;

1.8 л бензин, 1.8 л гібрид; Трансмісія: CVT;

CVT; Привід: передній або повний;

передній або повний; Розміри: довжина 4460 мм, ширина 1825 мм, висота 1620 мм;

довжина 4460 мм, ширина 1825 мм, висота 1620 мм; Багажник: 487 л;

487 л; Опції: Apple CarPlay, Android Auto, панорамний дах, система допомоги при паркуванні.

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