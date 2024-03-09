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Их лучше обходить: какие запчасти ни в коем случае нельзя покупать на авторазборке

Автор
Андрей Сурков Андрей Сурков
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Автор
krot.info

Там можно сэкономить достаточно денег, но есть вещи, которые лучше не покупать даже дешево

Авторазборка – настоящая находка для тех, кому нужна какая-то деталь на машину. Этот своеобразный автобазар служит тем местом, где можно подобрать достаточно качественную вещь за бюджетные средства. Впрочем, есть и запчасти, которые лучше не покупать, если они даже слишком дешевы.

В общем, авторазборка — разумная и практичная альтернатива магазинам автозапчастей, но не во всех случаях. Впрочем, как передает "Автоцентр", есть список того, что лучше не покупать на авторазборке.

Что нельзя покупать из деталей на авторазборке

Так, в этот перечень можно точно отнести компоненты тормозной системы, детали рулевого управления и подушки/ремни безопасности. Также следует избегать приобретения подержанного аккумулятора, даже если он почти не использовался и выглядит как новый. Дело в том, что аккумулятор должен периодически заряжаться и отдавать энергию, а любой период бездействия, которым является простой на авторазборке, для него губителен.

Кроме того, не покупайте кузовные детали с коррозией, перекрашенные, переваренные, зашпаклеванные, даже если очень хочется. Быстро их придется ремонтировать снова, или, скорее всего, выбрасывать.

Также есть список того, что покупать на авторазборке стоит с осторожностью. К этой группе относится большая часть сложных механизмов, из которых состоит автомобиль: электричество, электроника, оптика, навесное оборудование, двигатели, коробки, детали ходовой части. Впрочем, если вам все-таки повезло и вы выбрали нужную деталь, это действительно удачная покупка. В таком случае вы сэкономили немало денег, ведь все эти запчасти стоят новыми очень дорого.

В общем, очень хорошо, если с вами будет выбирать все специалист, который скажет, что стоит приобрести, а что — обойти стороной. Поскольку на авторазборках можно найти какие-либо запчасти, это позволяет ремонтировать автомобиль с минимальными затратами, что особенно полезно для более старых или редких моделей.

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#Автомобиль #Запчасти