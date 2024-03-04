Какие подержанные легковые авто пригоняли украинцы из-за рубежа: топ-20 моделей февраля

Спрос в этом сегменте увеличился на 12%

Рынок подержанных легковых автомобилей, которые ввозились из-за рубежа, продолжает расширяться. Несмотря на заблокированную поляками границу, этот сегмент пользуется большой популярностью.

Так, по информации Института исследований авторынка, во втором месяце 2024 года привезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей на первую регистрацию было подано 19,9 тысяч машин. Этот показатель заметно больше (на 51,5%), чем был в феврале-2023, и даже больше, чем месяцем ранее — на 12%.

Топ-20 моделей подержанных легковых автомобилей, привезенных украинцами из-за границы

Отмечается, что лидером этого сегмента по итогам февраля 2024 года является Volkswagen Golf. Его привезли в Украину в количестве 979 экземпляров. Второе место принадлежит Skoda Octavia (775 авто). Замыкает тройку лидеров – Volkswagen Passat (647). Вашему вниманию весь список самых популярных подержанных легковых авто, которые ввезли украинцы из-за рубежа в феврале.

Volkswagen Golf

Skoda Octavia

Volkswagen Passat

Volkswagen Golf — 979 шт Skoda Octavia — 775 Volkswagen Passat — 647 Renault Megane — 539 Volkswagen Tiguan — 499 Nissan Leaf — 476 Renault Scenic — 434 Audi Q5 — 434 Nissan Rogue — 424 Tesla Model 3 — 405 Nissan Qashqai — 377 Audi A4 — 377 Mazda CX-5 — 370 Tesla Model Y — 313 Ford Focus — 279 Volkswagen Touran — 276 Ford Kuga — 252 Opel Astra — 250 BMW X5 — 239 BMW 3 Series — 233

Как видим, в списке присутствуют три электромобиля – Nissan Leaf, Tesla Model 3 и еще одна Tesla – Model Y. Кроме них в общий зачет учтены электрические Volkswagen e-Golf, которые пополнили наш автопарк в количестве 222 штуки. Эксперты отмечают, что способствуют импорту электрических авто "нулевая" ставка растаможки и отсутствие сбора в Пенсионный фонд во время первой регистрации. Также в этот список можно добавить и фактор экономии на топливе, цены на которое достаточно ощутимы.

Что касается марок авто среди импортированных легковых автомобилей с пробегом в феврале 2024 года, то здесь лидерство удерживает Volkswagen — 3199 машин с долей в 16,1% от общего количества. Второе место продолжает удерживать Audi, с результатом 1,6 тысяч первых регистраций и долей 8,3%. На третьем месте – Nissan (7,9%, 1,6 тысячи), далее – Renault с результатом 1,4 тысячи и 7,1%. Пятое место с аналогичными результатами (5,8%, 1,2 тысячи шт.) разделили Skoda и Ford.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие новые модели появятся на рынке Украины в марте 2024 года. Так, в этом месяце появится около 10 новых моделей от различных брендов – от кроссоверов до мощных спорткаров.