Водителям рассказали, могут ли штрафовать за включенное освещение салона в авто
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Целые поколения водителей верили мифам
С освещением салона авто связано несколько мифов и все из них широко распространены. Водители верят, что могут случиться неприятности или даже попасть в беду из-за того, что в салоне авто включен свет.
Многие водители считали, что это запрещено законом. Правду об этом рассказывает издание Liverpoolecho.
Но существует ли такая норма?
Запрет включать свет в салоне автомобиля – большая редкость. Только в некоторых штатах США есть ограничения на использование салонного света во время вождения. В Японии также существуют правила, ограничивающие использование внутреннего освещения в автомобилях во время движения, особенно ночью.
Когда-то в детстве, вероятно, вам говорили, что включать свет в салоне авто опасно и за это могут оштрафовать. Однако в правилах дорожного движения этого нет.
Правда, внутренний свет в автомобиле может мешать водителю видеть дорожное покрытие и следить за ситуацией на дороге. Свет может отражаться от лобового стекла и искажать "картинку", которую видит водитель.
Чаще освещение салона используют при остановке авто. Но следует не забывать выключать его, когда покидаете автомобиль. Это может быстро разрядить аккумулятор.
Ранее "Телеграф" писал, что в Раде могут ввести новые штрафы за нарушение ПДД. Они касаются превышения средней скорости движения.