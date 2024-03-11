У Києві "шумахер" на Jaguar розігнався майже до 200 км/год: його вже покарали

ДТП на такій швидкості могло б призвести до дуже сумних наслідків

На українських дорогах чи не щодня можна зустріти поціновувачів супер швидкісної їзди. Наприклад, влітку у столиці зафільмували водія електросамоката, який рухався зі швидкістю, близькою до сотні кілометрів на годину.

Та деколи водії на спортивних машинах вирішують поекспериментувати, розвинувши швидкість, як на перегонах. Зокрема, у Святошинському районі Києва поліцейські зупинили авто марки Jaguar, що їхало зі швидкістю у 192 км/год. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Києва.

Також ще одного "шумахера" зупинили у Дарницькому районі. Він їхав зі швидкістю у 159 км/год за кермом автомобіля Mazda.

Штрафи за перевищення швидкості в Україні

До речі, перевищення швидкості є найпопулярнішим порушенням правил дорожнього руху серед українських водіїв. Їм загрожують чималі штрафи.

Якщо водій перевищив швидкість на позначку від 20 до 50 км/год, то він повинен сплатити штраф у розмірі 340 гривень. Якщо ж різниця між дозволеною і зафіксованою швидкістю авто складає 50 км/год, то штраф сягає 1700 грн.

Раніше "Телеграф" писав, наскільки небезпечним може бути буксирування авто. Відео, яке поширили у соцмережі Х, набрало уже понад 4 млн переглядів.