Пустяки, или не очень? За какие неисправности автомобиля можно влететь на штраф в 1700 гривен

Напоминаем украинским водителям, какие неисправности могут повлечь за собой большой штраф.

Согласно украинскому законодательству, водителям может грозить штраф не только за нарушение правил дорожного движения или, скажем, парковку в неположенном месте. Есть целый список требований, в соответствии с которыми нельзя эксплуатировать легковой автомобиль.

Речь идет о некоторых неисправностях и отсутствии деталей, предусмотренных конструкцией. Они размещены в разделе 31,4 ПДД. "Телеграф" рассказывает о требованиях, несоблюдение которых может грозить штрафом в размере до 1700 грн.

Неисправности, за которые можно получить штраф

Любой водитель знает, что стеклоочистители необходимы для того, чтобы обеспечивать водителю хорошую видимость на дороге. Если их нет или они повреждены, это может угрожать безопасности всех участников дорожного движения.

Отсутствие зеркала заднего вида – это очень опасно. Оно необходимо, чтобы следить за движением машин сзади. Его отсутствие – это не только опасность, но и большой штраф.

Не работает звуковой сигнал. Это устройство необходимо для предупреждения других участников дорожного движения в случае потенциальной опасности.

Неисправный спидометр может создать потенциальную опасность для водителя и других участников дорожного движения. Отсутствие контроля за скоростью может привести к нарушениям правил и аварий, поскольку водитель может не осознавать свою реальную скорость.

Отсутствие бампера или заднего защитного устройства на автомобиле может привести к серьезным опасностям. Это может уменьшить защиту от ушибов, повысить риск травм для пешеходов и велосипедистов. Такие элементы важны для безопасной эксплуатации автомобиля и избегания негативных последствий в случае аварии.

Еще одним важным элементом являются брызговики. Грязезащитные фартуки и брызговики помогают защитить кузов автомобиля от пыли, камней и других материалов, которые могут вылетать во время движения. При их отсутствии возможно увеличение повреждений и царапин кузова или лобового стекла.

Недостающий знак аварийной остановки на дороге может создать потенциальные опасности для водителей и других участников движения. Этот знак важен для предупреждения других водителей о месте, где произошла непредсказуемая ситуация.

Недостающий огнетушитель в автомобиле может привести к серьезным последствиям в случае пожара. Огнетушитель является важным средством для немедленного реагирования на чрезвычайные ситуации, в частности пожара или задымления в авто.

Отсутствие ремней безопасности в автомобиле представляет серьезную угрозу безопасности водителя и пассажиров. Они обеспечивают фиксацию тела пассажира во время аварии или торможения, что помогает избежать травм и уменьшает риск ушиба.

Во всех этих случаях водителям грозит штраф в размере 340 грн. Если любое из этих правонарушений будет совершено повторно в течение года, то гражданам грозит штраф в размере от 850 до 1700 гривен, а также лишение водительских прав сроком от 3 месяцев до полугода.

Ранее "Телеграф" писал о 8 признаках того, что тормоза вашего авто вот-вот откажут. Если вы заботитесь о них, они позаботятся о вашей безопасности в самых опасных ситуациях на дороге.