Уже более 4 миллионов просмотров: водитель эвакуатора показал, насколько опасной может быть буксировка авто (видео)

Мнения в соцсетях по этому случаю, как всегда, разошлись

Эвакуация автомобиля может казаться привычным делом — она необходима, когда ТС сломался или его забирают на штрафплощадку из-за нарушения правил парковки. Но это может представлять большую опасность как для водителя эвакуатора, так и для других участников дорожного движения.

Видео, распространенное в соцсети Х, подтверждает эту догадку. Оно набрало уже более 4 миллионов просмотров, ведь водитель мог погибнуть. Об этом пишет Motorbiscuit.

Когда буксировка авто может быть опасной

События происходят на оживленном шоссе в США. Водитель эвакуатора пытается затащить Dodge на платформу. Тем временем по крайней полосе движется поток машин. Причем на большой скорости. Между эвакуатором и проезжающими рядом авто почти не остается места. Это видео о том, как опасным может быть буксировка авто посреди оживленного шоссе.

В ролике видно, что водитель машет рукой проезжающим мимо автомобилям, чтобы они немного отъехали в сторону. Но они не реагируют. "Никому нет дела", — говорит автор видео.

В комментариях, конечно, мнения людей разделились. Одни сочувствуют водителю, которому нужно выполнять свою, казалось бы, обычную работу в экстремальных и опасных для жизни ситуациях. Другие говорят, что у водителей эвакуаторов есть лебедка с обеих сторон авто, и почему он не воспользовался ею там, где нет машин. Еще другие вообще обвиняют работника службы по эвакуации авто в том, что он не установил на дороге предупреждающие знаки в виде конусов или треугольников.

Ранее Телеграф писал, что разрекламированный пикап Tesla Cybertruck забуксовал в песке на пляже. Его пришлось толкать.