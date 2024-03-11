Блокада на границе с Польшей: движение грузовиков все еще усложнено на 5 из 6 пунктов пропуска

Последний КПП будет заблокирован с 13 марта

На границе Украины и Польши продолжается усложнение движения для грузовиков. Там проходят протесты польских фермеров. Заблокированы пять из шести КПП.

Об этом сообщает ГПСУ. Отмечается, что в понедельник, 11 марта, с 9.00 протестующие не пропускают грузовики через пункт пропуска "Угринов" в направлении Польши.

На выезд из Польши проходят только по четыре грузовых автомобиля в час.

Кроме того, 13 марта протестующие планируют возобновить блокировку грузовиков в направлении пункта пропуска "Корчева-Краковец".

"На направлении пунктов пропуска "Дорогуск-Ягодин", "Зосин-Устилуг", "Долгобычев-Угринов", "Хребене-Рава-Русская", "Медика-Шегини" ограничение движения для грузовых транспортных средств продолжается", — добавили пограничники.

При этом, движение легковых транспортных средств и автобусов по всем направлениям не ограничивается.

Ранее "Телеграф" писал, что народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, сколько денег Украина потеряла из-за того, что поляки блокируют границу.