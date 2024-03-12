Какие звуки в подвеске авто могут говорить об опасности: причины и способы устранения

Главное — вовремя выявить проблему и как можно скорее устранить ее

Посторонний шум в автомобиле – дело такое, которое настораживает любого водителя. Скрежет и стук в подвеске или двигателе чаще всего сигнализирует о появлении технических проблем, которые следует решить как можно скорее. В противном случае безопасность автомобиля под угрозой и вероятность серьезной поломки высока как никогда.

"Телеграф" подготовил для водителей советы, как обнаружить стук в подвеске и каким образом можно устранить проблему. Так, причинами большинства таких проблем являются неисправности подвески и амортизаторов.

Какие механизмы могут сломаться

Уязвимыми узлами считаются: сайлентблоки, стойки стабилизаторов, рулевая система, тормоза и шаровые опоры. Первые три механизма издают посторонние шумы чаще всего, а рулевая система и тормоза начинают стучать, если водитель продолжает упорно игнорировать лязг, возникающий во время движения.

Что касается сайлентблоков, то для начала их нужно проверить в рычагах подвески. Для этого используется плоская монтировка: ее перемещают в поперечном и продольном направлениях. Когда резиновые составляющие шарниров в трещинах, следует произвести замену всей детали. Рычажные сайлентблоки подвергаются значительным нагрузкам и термическим дисбалансам, поэтому неудивительно, что их относят к часто меняющим расходникам.

Во многих подвесках используются шаровые опоры, соединяющие амортизаторную стойку и рычаг. Чтобы определить, проблема ли здесь, стоит вывесить одну сторону автомобиля и покачать колесо вправо-влево, понаблюдать за шаровой. Если есть люфт, то шаровую нужно менять. У опоры способен прийти в негодность подшипник: во время езды по прямой дороге он издает звук, а в процессе поворота исчезает. Замена подвески бывает частичной и полной. Второй случай предполагает изменение тягово-скоростных характеристик автомобиля, когда ставят запчасти, способные придать комфорт или агрессивность при управлении автомобилем.

Если у вас стучат стойки стабилизаторов, то глухой стук говорит о том, что проблема заключается в дефекте одной из деталей стойки. Диагностика поломки очень проста – нужно просто покачать переднюю часть машины, оперев ладонь на верхнюю часть стойки. Стуки сразу ощущаются рукой.

Также есть проблемы и в задней части авто. Это означает, что гремит задняя подвеска. Проблема может состоять с фиксаторами в глушителе. Амортизаторы, которые пора менять, с недостаточной степенью крепления также причастны к шумам. Когда шумовой эффект формируется в зоне покрышек, требуется регулировка развала/схождения. При этом удастся повысить маневренность, увеличить период использования шин, улучшить курсовую устойчивость и оптимизировать расход топлива.

Большинство водителей сразу обращают внимание на причину неисправности. Это правильное решение, поскольку любое промедление может повлечь за собой серьезные денежные расходы. Но не только финансовая часть должна беспокоить водителя. Причинами поломки могут быть многие факторы. Не стоит игнорировать шумы передней части автомобиля и откладывать осмотр на потом. Следует сразу же заняться поисками проблемы или доверить решение этой задачи специалисту сервисного центра.

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