С ними нужно быть особенно осторожным: какие существуют опасные детали в авто

Ни один из водителей не застрахован от того, что в его машине ничего не взорвется

Современные автомобили имеют большой уровень защиты и безопасности. Впрочем, у него все еще есть список запчастей и вещей, которые могут взорваться.

"Телеграф" собрал для водителей топ-10 воспламеняющихся и, соответственно, опасных деталей в авто, из-за которых может пострадать ваша "железная" ласточка" и вы сами. Сразу отметим, что, несмотря на сверхсовременные технологии, которыми наполнено авто, ни один автомобилист не застрахован от непредсказуемого выведения из строя того или иного механизма.

Какие воспламеняющиеся детали есть в авто

Одной из таких деталей является масляной фильтр. Этот элемент может разорваться под воздействием высокого давления масла. Это происходит при использовании узла низкого качества. Само же разрушение охватывает швы агрегата, а эффект очень напоминает взрыв под капотом авто.

Далее следует аккумулятор. Его взрыв в автомобиле возможен во время его зарядки, когда устройство выделяет горючий газ водород, который может мгновенно вспыхнуть, если прикуриванием или манипуляциями с зарядным устройством занимается новичок. Любая искра способна стать причиной взрыва, сопровождающегося брызгами кислоты, содержащейся в батарее.

Шина также может стать причиной взрыва. На это влияют такие факторы, как заводской дефект, перекачка камеры или значительный нагрев резины. Нередко шина может взорваться при сильном ударе о препятствие. Наибольшую опасность в этом отношении представляют большие грузовики, в колесах которых давление воздуха может превышать 7 атмосфер.

Продолжает список лампы. Да, с ней было куча проблем несколько десятков лет назад, но не сейчас. Впрочем, все еще есть случаи, когда она взрывается, но здесь ничего критического ни для кого не произойдет. Надо будет просто ее заменить.

Если у вас старое карбюраторное транспортное средство, то следует быть очень аккуратным с глушителем. Он может взорваться в случае скопления бензина в выпускной бортовой системе, который занимается при появлении любой искры, разнося рассматриваемый конструктивный элемент буквально вдребезги.

Хорошо защищают водителей и пассажиров подушки безопасности, срабатывающие при ДТП. Впрочем, "сработать" они могут в случае, когда аварии нет и в помине. Причиной этого специалисты называют неквалифицированный демонтаж руля, а также скоростное движение по дороге с неровностями и повреждениями полотна.

Преднатяжители ремней безопасности также могут служить причиной взрыва. Конструкция этих элементов транспортного средства включает в себя пиропатроны, действующие с подушками безопасности аналогичным образом.

Некоторые водители, при постоянном удорожании бензина и дизеля, переоборудовают свое авто на газ, устанавливая специальный баллон. Несмотря на наличие нескольких степеней защиты, включая предохранительный клапан и 80-процентную заправку, взрыв газового баллона возможен, но только во время возгорания авто. Огнетушитель, в свою очередь, также может привести к взрыву. Это может произойти в случае, если он несертифицирован и кустарного производства. Такой огнетушитель не только малоэффективен во время возгорания, но и подвержен самопроизвольному взрыву из-за чрезмерного давления и плохого качества используемых материалов. Впрочем, каждый ли водитель его вообще имеет…

Как ни странно, но завершает этот список газовая зажигалка, взрыв которой может произойти в случае резкого перепада температуры в салоне. К тому же взрыв зажигалки способны спровоцировать прямые солнечные лучи, нагревающие ее корпус достаточно сильно и быстро.

Учитывая все эти обстоятельства, вероятность взрыва в вашем авто снижается до минимума. Просто ухаживайте за этими деталями и не оставляйте автомобиль долго на солнце в жару.

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