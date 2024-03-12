Які звуки у підвісці авто можуть казати про небезпеку: причини та способи усунення

Головне — вчасно виявити проблему та якомога швидше її усунути

Сторонній гуркіт у автомобілі — справа така, яка насторожує будь-якого водія. Скрегіт і стукіт у підвісці або двигуні найчастіше сигналізує про появу технічних проблем, які слід вирішити якнайшвидше. В іншому випадку безпека автомобіля під загрозою та ймовірність серйозної поломки висока як ніколи.

"Телеграф" підготував для водіїв поради, як виявити стукіт у підвісці та яким саме чином можна усунути проблему. Так, причинами більшості таких проблем є несправності підвіски та амортизаторів.

Які механізми можуть зламатися

Найуразливішими вузлами вважаються: сайлентблоки, стійки стабілізаторів, рульова система, гальма та кульові опори. Перші три механізми видають сторонні шуми найчастіше, а рульова система та гальма починають стукати, якщо водій продовжує вперто ігнорувати брязкіт, що виникає під час руху.

Що стосується сайлентблоків, то для початку потрібно перевірити сайлентблоки у важелях підвіски. Для цього використовується плоске монтування: її переміщають у поперечному та поздовжньому напрямках. Коли гумові складові шарнірів у тріщинах, слід виконати заміну всієї деталі. Важелеві сайлентблоки піддаються значним навантаженням та термічним дисбалансам, тому не дивно, що їх зараховують до розхідників, які часто змінюють.

У багатьох підвісках використовуються кульові опори, які з'єднують амортизаторну стійку і важіль. Щоб визначити, чи проблема тут, варто вивісити одну сторону автомобіля і похитати колесо вправо-вліво, поспостерігати за кульовою. Якщо є люфт, то кульову треба міняти. У опори здатний прийти в непридатність підшипник: під час їзди прямою дорогою він видає звук, а в процесі повороту зникає. Заміна підвіски буває частковою та повною. Другий випадок передбачає зміну тягово-швидкісних характеристик автомобіля, коли ставлять запчастини, здатні додати комфорт чи агресивність під час керування автомобілем.

Якщо у вас стукають стійки стабілізаторів, то глухий стукіт говорить про те, що проблема полягає в дефекті однієї з деталей стійки. Діагностика поломки дуже проста — потрібно просто похитати передню частину машини, оперши долоню на верхню частину стійки. Стуки відразу відчуваються рукою.

Також існують проблеми й в задній частині авто. Це означає, що гримить задня підвіска. Проблема може полягати з фіксаторами в глушнику. Амортизатори, які час змінювати, з недостатнім ступенем кріплення також причетні до шумів. Коли шумовий ефект формується у зоні покришок, потрібне регулювання розвал/сходження. Принагідно вдасться підвищити маневреність, збільшити період використання шин, покращити курсову стійкість та оптимізувати витрати пального.

Більшість водіїв одразу звертають увагу на причину несправності. Це правильне рішення, оскільки будь-яке зволікання може спричинити серйозні грошові витрати. Але не лише фінансова частина має турбувати водія. Причинами поломки може бути багато факторів. Не варто ігнорувати шуми передньої частини автомобіля і відкладати огляд на потім. Варто відразу ж зайнятися пошуками проблеми або довірити вирішення цього завдання спеціалісту сервісного центру.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як просто виявити скручений пробіг під час купівлі вживаного автомобіля. Якщо не знати цього, то можна суттєво переплатити зайвого.