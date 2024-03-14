Почему после замены масла может зашуметь или застучать двигатель авто: подробное разъяснение для водителей

Если вы услышали подозрительные звуки, то лучше сразу обратиться в СТО

Иногда бывает так, что водитель заменил масло, но потом неожиданно начал шуметь и стучать двигатель автомобиля. К этому нужно относиться внимательно, потому что в случае игнорирования проблемы можно остаться без машины или потом оплатить за ремонт гораздо больше.

"Телеграф" собрал перечень основных причин, почему может шуметь или стучать мотор после замены масла. Повышение уровня шума или возникновение стука во время работы ДВС может отмечаться как на новых двигателях, так и на агрегатах с пробегом. На одних моторах посторонние звуки слышны только "на холодную", на других двигатель шумит постоянно и независимо от температуры агрегата, на холостом ходу, под нагрузками и т.д.

Почему может "закапризничать" двигатель после замены смазки

Характерный стук может возникнуть из-за неправильного уровня масла. Двигатель может работать неисправно как в случае недостатка, так и избытка смазочного материала.

В общем, шуметь в моторе могут разные приводы (ролики или цепь ГРМ), а также стук может появиться в области клапанной крышки. Кроме того, источником шумов могут быть навесные агрегаты (генератор, ГУР, компрессор кондиционера) или другие конструктивные элементы, например масляный насос смазочной системы или водяной насос системы охлаждения.

Использование промывки перед заменой масла часто приводит к ситуации, когда после ее замены застучал двигатель. Если мотор, особенно с солидным пробегом, перед заливкой свежего смазочного материала активно промывался, тогда вполне возможно появление шума или стука в отдельных его узлах.

Также причина может быть связана с проблемами смазочного фильтра. Стук в двигателе может появиться, если деталь неправильно установлена, с нее не снята упаковочная пленка, или она забилась. Так же характерный стук может свидетельствовать о том, что двигателю требуется время для достижения достаточного давления масла. Обычно на это уходит несколько секунд.

Смазочный материал, не подходящий для данного типа двигателя, низкокачественный дешевый продукт или откровенная подделка может стать причиной того, что после замены масла в двигателе появился шум. В подобной ситуации рекомендуется немедленно слить такое масло. Дело в том, что появление шума или стука двигателя указывает на то, что смазка не выполняет своих защитных свойств. Чтобы избежать подобных рисков, рекомендуется покупать масла, которые допущены самим производителем силового агрегата для использования в конкретном двигателе.

Еще одной причиной шумов может быть неисправный насос или загрязненные масляные каналы. Кроме того, после замены масла двигатель может стучать, если до этого он был неисправен и в него залили присадки, делающие масло более густым.

Так что в случае тех или иных проблем нужно немедленно обратиться к специалистам. Своевременное решение этой проблемы вернет двигатель в авто в рабочий режим.

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