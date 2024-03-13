От чего могут потеть окна в авто: водителям назвали причину, о которой далеко не все знают

Эта проблема актуальна после зимы

Иногда бывает такое, что стекло вашего автомобиля по неожиданной причине начинает потеть. Так, на это могут влиять множество факторов, среди которых: чрезмерная жара в салоне из-за большого количества людей внутри или включен кондиционер. Бывает и такое, что просто кто-то выпил лишнего.

Впрочем, как говорится в Telegram-канале "Механик", причина может состоять и из-за состояния автомобиля. Особенно это актуально после зимнего периода. Также, лучшим способом проверить это будет, если вы являетесь владельцем Volkwagen Golf 4. Но, такая проблема может быть и у других моделей авто.

Что стало причиной запотевания окон

В частности, водитель столкнулся с проблемой запотевания окон. Он решил заглянуть под коврик и выяснилось, что там накопилась влага. Как оказалось, проблема заключается в колесных арках.

Автовладелец рассказал о том, что после зимы эти арки обязательно нужно осмотреть, потому что там может быть ужас. Из-за попадания грязи там может образоваться настоящее болото, которое нужно немедленно почистить.

В комментариях другие автомобилисты отмечают, что такой проблемой "четвертый" Volkswagen Golf отмечается постоянно. Впрочем, это характерно и для других моделей авто.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие проблемы в авто чаще всего возникают после зимы. Зная эти проблемы, можно заочно сэкономить на ремонте авто.