Можно ли в этой ситуации ехать вперед: задание для водителей по ПДД

Автомобилистам нужно выбрать один вариант из четырех

ПДД является важнейшей составляющей в жизни любого водителя. Впрочем, их не всегда придерживаются, а зря, потому что это не только ваша безопасность, но и других участников движения.

Так, Telegram-канал "А ты знаешь ПДД?" подготовил для водителей задание, может ли водитель двигаться вперед при установленном знаке запрета впереди. Отметим, что согласно картинке автомобилист также имеет варианты поворота влево и вправо.

Какие варианты ответа

В частности, задача предлагает четыре варианта ответа:

Разрешено, если Вы там проживаете

Разрешено, если Вы обслуживаете расположенные там предприятия

Запрещено

Ответы 1 и 2

Правильным ответом в этом случае будет третий вариант, основанный на "Знак 3.21 "Въезд запрещен" запрещает въезд всех транспортных средств с целью: предотвращение встречного движения транспортных средств на участках дорог с односторонним движением, предотвращение выезда транспортных средств навстречу общему потоку на дорогах, обозначенных знаком 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств", организации обособленного въезда и выезда на площадках, используемых для стоянки транспортных средств, площадках отдыха, автозаправочных станциях и т.п., а также предотвращения въезда на отдельную полосу движения, при этом знак 3.21 должен применяться вместе с табличкой 7.9 "Полоса движения".

Отмечается, что действие знака не распространяется на транспортные средства, следующие по установленным маршрутам. Зона действия знака — от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта.

Кроме того, действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета". Знак относится к запрещающим.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Раде подготовили новые штрафы за нарушение ПДД. Денежное наказание действует в ряде стран ЕС.