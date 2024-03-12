Audi обновила популярную и недорогую модель авто (фото, видео)

В линейке появилась внедорожная версия

Немецкая компания Audi официально представила обновленную версию популярной и одновременно доступной модели — A3. Это четвертое поколение модели, которое было презентовано четыре года назад.

О рестайлинге Audi A3 говорится на официальном сайте производителя. Так, хэтчбек Sportback и седан этой модели обновились снаружи и внутри. В линейке появилась внедорожная версия Allstreet, которая фактически является хэтчбеком с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом.

Что представляет собой обновленная Audi A3

Узнать Audi A3 2025 модельного года можно по новой широкой решетке радиатора Singleframe, переднему бамперу со сплиттером, воздухозаборником другой формы и подкорректированным фарам. На корме можно отметить новый бампер и диффузор. По-прежнему модель построена на платформе VW Golf.

Версия Allstreet, в свою очередь, отличается от других более высоким клиренсом на 15 мм и пластиковым элементам на кузове. Автомобиль оснащен 17-дюймовыми колесами, что на один дюйм больше, чем автопроизводитель предлагает для версии Sportback. 18- и 19-дюймовые версии доступны в качестве опции.

Audi A3 седан

Audi A3 хэтчбек

Что касается интерьера, то он также получил обновление. Новинка теперь имеет кожаный руль, контурную подсветку на центральной консоли и подлокотник в стандартной комплектации. Обновленная A3 оснащена 10,1‑дюймовым сенсорным экраном мультимедиа, зарядными портами USB‑C и аудиосистемой Sonos.

Интересно, что в странах Европы настройки можно не только лишь приобрести, но и оформить по предоплате. В частности, предлагаются ежемесячные платежи за двухзонный климат-контроль или адаптивный круиз-контроль. Среди опций есть система полуавтономного движения.

Со старта новый Audi A3 предложат в двух 150-сильных версиях – 1,5-литровой бензиновой и 2,0-литровой дизельной. Позже будут предложены другие версии, среди которых плагин-гибриды, а также заряженные S3 и RS3. В настоящее время цена на обновленную модель в Европе начинается от 35 650 евро за версию Sportback 35 TFSI. Вариант Allstreet сейчас лучший в линейке и имеет цену в 37 450 евро.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Audi представила новую полноприводную модель с гибридным двигателем. Впрочем, цены на нее пока неизвестны.