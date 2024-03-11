Для любителей экстремальных скоростей: Porsche выпустила свой самый быстрый в истории электрокар

Лишь несколько авто в мире может развивать такие скорости

Немецкая автомобилестроительная компания Porsche решила расширить автомобили своих электрических седанов. В ассортимент бренда добавили 2 модели – Taycan Turbo GT и Taycan Turbo GT с пакетом Weissach. Они похожи, но последняя больше подходит для использования в гонках.

Обе модели имеют одинаковую мощность – в 1100 лошадиных сил. По сравнению со стандартными моделями, Taycan Turbo GT будет иметь более мощный инвертор, в котором в качестве полупроводника используется карбид кремния. Об этом пишет Porsche на своем официальном сайте.

Taycan Turbo GT: технические характеристики авто

На днях Taycan Turbo GT с пакетом Weissach протестировали на трассе. Он стал рекордсменом среди самых быстрых электрокаров мира, выпускаемых серийно. Автомобиль разгоняется с нуля до сотни за 2,2 секунды, а один у трассы проезжает за 1:27,87 минуты.

Эти результаты позволяют называть Taycan Turbo GT самым быстрым электрическим четырехдверным автомобилем в мире. Представьте себе: эта машина может разогнаться до 200 км/ч всего за 6,6 секунды.

Согласно данным, запас хода обеих моделей составляет 555 км. Кузов автомобиля стал легче на 75 килограммов, из-за максимального использования деталей из карбона. Также автомобиль имеет эксклюзивные кованые легкосплавные колеса диаметром 21 дюйм. Цену машины также сообщают – она стартует от 240 тысяч евро.

Ранее "Телеграф" писал, что Chery представила новый дешевый кроссовер с запасом хода 1300 км. Самой большой изюминкой авто является его силовая установка и ее возможности.