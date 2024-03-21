Делайте это хотя бы раз в месяц: 12 элементов авто, которые нужно периодически проверять

Регулярная проверка авто поможет не так часто ремонтировать авто

Регулярное техническое обслуживание автомобиля помогает предотвратить неисправности и избежать неприятностей на дороге. Лишь 19% водителей всегда проверяют свои автомобили перед поездкой, а 30% никогда этого не делают.

Но на самом деле есть краткий перечень элементов авто, которые нужно проверять раз в несколько недель или хотя бы раз в месяц. Рассказываем, что это за элементы и зачем это нужно. Об этом пишет Rac.

Что нужно проверять в авто раз в месяц

Убедитесь, что в вашем баке достаточно топлива для вашего путешествия. Конечно, уровень топлива нужно проверять чаще, особенно если вы часто пользуетесь автомобилем.

Проверьте уровень моторного масла с помощью щупа и долейте, если нужно, чтобы предотвратить повреждение двигателя.

Регулярно проверяйте свои шины на предмет износа, царапин, глубину протектора (минимум 1,6 мм) и правильное давление. Также проверьте щетки стеклоочистителя на наличие трещин.

Проверяйте уровень охлаждающей жидкости во избежание перегрева двигателя. Это очень важно.

Регулярно проверяйте фары и функциональность аккумулятора. За езду с неисправными фарами предусмотрен штраф.

Поддерживайте надлежащий уровень омывателя стекла для четкой видимости при любых погодных условиях. Регулярно приливайте его.

Воздушный фильтр двигателя нужно заменять каждые 12 месяцев или через 20 тысяч км. Иначе вредные вещества снаружи попадут на сиденье, осядут на обивке и у вас в легких.

Свечи зажигания в бензиновых двигателях нужно заменять каждые 48 тысяч км. Иначе в одно прекрасное утро можно просто не завести авто.

Проверьте уровень тормозной жидкости и обеспечьте надлежащее техническое обслуживание во избежание непредвиденных ситуаций на дороге.

Обслуживайте кондиционер раз в сезон и меняйте фильтр салона время от времени. Сделать это легко – справится даже начинающий водитель.

Держите салон чистым. Не разводите там беспорядок. Это может угрожать безопасности во время поездки.

Регулярно мойте авто, особенно лобовое стекло и фары. А за грязные номерные знаки еще можно получить штраф.

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