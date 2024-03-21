Это дешевый тюнинг: как превратить свой автомобиль в посмешище (фото)

Это выглядит просто ужасно

Владельцы автомобилей часто хотят улучшить свои транспортные средства, но могут не иметь финансовых возможностей для этого. Тогда они прибегают к дешевым видам тюнинга.

Часто они просто превращают свой автомобиль в посмешище. "Телеграф" собрал фото антитюнинга авто и рассказывает, как не нужно делать, и чем можно обойтись.

Автокарбоновая матовая или виниловая пленка

Такая плёнка может выглядеть классно и действительно изменить внешний вид вашего авто. Однако если она дешева и клеить ее будут знакомые ребята где-нибудь в гараже, то она может иметь пузырьки, отклеиваться и не пережить даже одной зимой.

Реснички на фары авто

Это специальные накладки, крепящиеся на фары авто. Лет 10 назад были популярны, однако быстро утратили актуальность. Сейчас такое цепляют на авто очень и очень редко.

Молдинги и дефлекторы на подержанные авто

Очень часто на подержанные авто, например, Жигули, устанавливают всяческие накладки — молдинги, спойлеры, обвесы и т.д. На бюджетных автомобилях это выглядит довольно странно.

Особенно смешно это выглядит, когда тюнеры пытались, как говорится, "прилепить горбатого к стене". Часто все эти бамперы и молдинки отваливаются прямо на ходу, создавая аварийные ситуации.

Разноцветная подсветка

Если подсветка салона – это еще куда ни шло, особенно если она сделана грамотно, то разноцветное мерцание авто под его дном выглядит просто убого. Не говоря уже о том, как это мешает другим водителям и отвлекает внимание от дороги.

Оклейка авто наклейками

Здесь нет ничего красивого. Особенно если у вас присутствует хоть какой вкус. И хотите, верьте, хотите нет, есть люди, которые думают, что это действительно классная работа.

Установка лишних конструкций на свой автомобиль

Что сделать вместо этого?

Чип-тюнинг следует сделать на бюджетных автомобилях вместо некрасивого варианта. В любом случае прошивка "мозга" авто будет на пользу, особенно если этот ТС оборудован турбированным мотором.

Переделать салон авто – хорошая идея, если вы не хотите тратить лишние деньги. Садиться в новый салон всегда приятно, поэтому перетяните руль и сиденье недорогим материалом, например, кожзаменителем. Или купите накладки на сиденья.

Отполируйте кузов авто и установите новые фары. Это всегда улучшает вид машины.

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