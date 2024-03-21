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Это дешевый тюнинг: как превратить свой автомобиль в посмешище (фото)

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Тюнинг – это не всегда хорошо
Тюнинг – это не всегда хорошо. Фото pinterest.com

Это выглядит просто ужасно

Владельцы автомобилей часто хотят улучшить свои транспортные средства, но могут не иметь финансовых возможностей для этого. Тогда они прибегают к дешевым видам тюнинга.

Часто они просто превращают свой автомобиль в посмешище. "Телеграф" собрал фото антитюнинга авто и рассказывает, как не нужно делать, и чем можно обойтись.

Автокарбоновая матовая или виниловая пленка

Такая плёнка может выглядеть классно и действительно изменить внешний вид вашего авто. Однако если она дешева и клеить ее будут знакомые ребята где-нибудь в гараже, то она может иметь пузырьки, отклеиваться и не пережить даже одной зимой.

Реснички на фары авто

Реснички на фары

Это специальные накладки, крепящиеся на фары авто. Лет 10 назад были популярны, однако быстро утратили актуальность. Сейчас такое цепляют на авто очень и очень редко.

Молдинги и дефлекторы на подержанные авто

Очень часто на подержанные авто, например, Жигули, устанавливают всяческие накладки — молдинги, спойлеры, обвесы и т.д. На бюджетных автомобилях это выглядит довольно странно.

Особенно смешно это выглядит, когда тюнеры пытались, как говорится, "прилепить горбатого к стене". Часто все эти бамперы и молдинки отваливаются прямо на ходу, создавая аварийные ситуации.

Разноцветная подсветка

Если подсветка салона – это еще куда ни шло, особенно если она сделана грамотно, то разноцветное мерцание авто под его дном выглядит просто убого. Не говоря уже о том, как это мешает другим водителям и отвлекает внимание от дороги.

Оклейка авто наклейками

Здесь нет ничего красивого. Особенно если у вас присутствует хоть какой вкус. И хотите, верьте, хотите нет, есть люди, которые думают, что это действительно классная работа.

Установка лишних конструкций на свой автомобиль

Что сделать вместо этого?

Чип-тюнинг следует сделать на бюджетных автомобилях вместо некрасивого варианта. В любом случае прошивка "мозга" авто будет на пользу, особенно если этот ТС оборудован турбированным мотором.

Переделать салон авто – хорошая идея, если вы не хотите тратить лишние деньги. Садиться в новый салон всегда приятно, поэтому перетяните руль и сиденье недорогим материалом, например, кожзаменителем. Или купите накладки на сиденья.

Отполируйте кузов авто и установите новые фары. Это всегда улучшает вид машины.

Ранее "Телеграф" писал, где в Украине самый дешевый и дорогой техосмотр. Рассказываем, какие цены в регионах.

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