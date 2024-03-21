Робіть це хоча б раз у місяць: 12 елементів авто, які потрібно періодично перевіряти

Регулярна перевірка авто допоможе не так часто ремонтувати авто

Регулярне технічне обслуговування автомобіля допомагає запобігти несправностям та уникнути неприємностей на дорозі. Лише 19% водіїв завжди перевіряють свої автомобілі перед поїздкою, а 30% ніколи цього не роблять.

Та насправді є короткий перелік елементів авто, які потрібно перевіряти раз у кілька тижнів, або хоча б раз у місяць. Розповідаємо, що це за елементи і для чого це потрібно. Про це пише Rac.

Що потрібно перевіряти в авто раз у місяць

Переконайтеся, що у вашому баку достатньо пального для вашої подорожі. Звісно, рівень пального потрібно перевіряти частіше, особливо якщо ви часто користуєтесь авто.

Перевірте рівень моторної оливи за допомогою щупа та долийте, якщо потрібно, щоб запобігти пошкодженню двигуна.

Регулярно перевіряйте свої шини на предмет зносу, подряпин, глибину протектора (мінімум 1,6 мм) і правильний тиск. Також перевірте щітки склоочисника на наявність тріщин.

Перевіряйте рівень охолоджувальної рідини, щоб запобігти перегріву двигуна. Це дуже важливо.

Регулярно перевіряйте всі фари та функціональність акумулятора. За їзду з несправними фарами передбачено штраф.

Підтримуйте належний рівень омивача скла для чіткої видимості за будь-яких погодних умов. Регулярно доливайте його.

Повітряний фільтр двигуна потрібно замінювати кожні 12 місяців або через 20 тисяч км. Інакше шкідливі речовини зовні потраплять на сидіння, осядуть на оббивці і у вас в легенях.

Свічки запалювання у бензинових двигунах потрібно замінювати кожні 48 тисяч км. Інакше одного прекрасного ранку можна просто не завести авто.

Перевірте рівень гальмівної рідини та забезпечте належне технічне обслуговування, щоб уникнути непередбачуваних ситуацій на дорозі.

Обслуговуйте кондиціонер раз у сезон та міняйте фільтр салону час від часу. Зробити це легко — впорається навіть початківець.

Тримайте салон чистим. Не розводьте там безлад. Це може загрожувати безпеці під час поїздки.

Регулярно мийте авто, особливо лобове скло і фари. А за брудні номерні знаки ще й можна отримати штраф.

Раніше "Телеграф" писав, що може рипіти в авто і як це виправити. Є багато причин сторонніх звуків у салоні.