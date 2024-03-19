Укр

Назван лучший двигатель Honda с ресурсом более 300 тысяч км: в каких авто его можно встретить

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Эти двигатели увидели свет 20 лет назад.
Эти двигатели увидели свет 20 лет назад.. Фото slashgear

Даже после 300 тысяч километров пробега они могут не нуждаться в серьезном ремонте.

Семейство Honda K-Series – это известная линейка двигателей, известных своей производительностью, надежностью и универсальностью. Представленные более 20 лет назад, двигатели серии K устанавливались в разные модели Honda и Acura.

Также они были популярны среди тюнеров благодаря надежному качеству сборки и возможностям модификаций. Об этом сообщает Slashgear.

Двигатели серии K – это рядные четырехцилиндровые двигатели с двойным верхним распределительным валом и алюминиевыми блоками и головками цилиндров. Они зарекомендовали себя как очень надежные.

На какие модели устанавливались двигатели серии K

Acura RSX

Двигатель K20 с двухлитровым рабочим объемом использовался в таких моделях, как Acura RSX, Honda Accord, CR-V и Civic Type R. Он известен высоким диапазоном оборотов и высокой мощностью, достигающей 306 лошадиных сил в вариантах с турбонаддувом.

K23, 2,3-литровый вариант, использовавшийся в Acura RDX, был с турбонаддувом, но имел не очень хорошие характеристики. Также он тратил слишком много топлива.

Однако двигатель K24, имеющий сходство с K20, высоко ценится. Он устанавливается в разные модели Honda и Acura, такие как Accord, CR-V и Odyssey. Часто его модифицировали, чтобы получить более 1000 лошадиных сил.

Общие проблемы двигателей серии K

Двигатели этой серии считаются очень надежными. Но, как и любая техника, они тоже ломаются. Считается, что они могут проехать более 320 тысяч км без капитального ремонта. Однако где-то на 200 тысяч километров двигатели могут потребовать замены цепи ГРМ, регулировки зазоров клапанов и прочего ТО. Если этого не сделать, может возникнуть перегрев или накопление нагара на клапанах двигателей с прямым впрыском.

Ранее Телеграф писал о модели Honda, которая с легкостью проедет 500 тыс. км. Этот суперкар благодаря отличной динамике превращает управление в невероятное наслаждение.

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