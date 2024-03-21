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Максимально дивний на вигляд, але потужний: Volkswagen випустила спортивний електричний фургон

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
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ID. Buzz GTX фургон
ID. Buzz GTX фургон. Фото motor1

Авто візуально має такий дивний приплюснутий капот

Volkswagen вирішила увірватися на ринок фургонів. Це дійсно затребувана частина автопрому, тому, ймовірно, німецька компанія отримає попит.

ID Volkswagen. Buzz GTX — це майбутній електричний фургон, який входить до лінійки високопродуктивних електромобілів Volkswagen. Він оснащений двома електродвигунами, що забезпечують повний привід. Про це пише Motor1.

Volkswagen ID Buzz GTX: технічні характеристики та дизайн

Буде версія зі стандартною колісною базою та батареєю ємністю 79 кВт·год і модель з подовженою колісною базою з батареєю ємністю 86 кВт·год.

ID. Buzz GTX має потужність 335 кінських сил, що дозволяє йому розганятися від 0 до 100 км/год всього за шість з половиною секунд. Фургон може розвивати максимальну швидкість 159 км/год.

ID. Buzz GTX фургон

Що стосується можливостей заряджання, то менша батарея забезпечує 185 кВт, а більша – 200 кВт. Час заряджання складає близько 25 хвилин для досягнення 80% заряду.

Автомобіль може похвалитися різноманітними вдосконаленнями у стилі, характерними для моделей GTX, включаючи оновлені бампери, іншу решітку радіатора, колір кузова Cherry Red, стандартні 19-дюймові колеса та додаткові набори нових 21-дюймових легкосплавних дисків.

ID. Buzz GTX фургон

Всередині ID. Buzz GTX пропонує великий сенсорний дисплей, додатковий проєкційний дисплей, сенсорні кнопки з підсвічуванням для керування кондиціонером і гучністю, а також спортивні сидіння.

Салон ID. Buzz GTX

Модель з довгою колісною базою має додатковий панорамний люк, який може змінюватися з непрозорого на прозорий одним натисканням кнопки. ID. Buzz GTX буде доступний для продажу в Європі цього літа.

Раніше "Телеграф" писав про 12 елементів авто, які треба періодично перевіряти. Робіть це раз у місяць, і ваша "залізна ластівка" скаже дякую.

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#Volkswagen #Авто #Фургон