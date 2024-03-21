Три рідкісні спорткари зачинили у салоні на 12 років: що з ними сталося (фото)

Це просто удар в саме серце для поціновувачів рідкісних авто

Розкішні авто рідко залишаються поза увагою публіки. Проте деколи це все ж таки стається.

Трійка супер дорогих суперкарів 12 років простояла у замкненому гаражі у Китаї. Сталась така прикра для всіх поціновувачів автомобільного мистецтва у місті Гуанчжоу.

Porsche Carrera GT, Ferrari 575 Superamerica та Corvette Z06 покинули на понад десятиліття у зачиненому китайському дилерському центрі в Гуанчжоу. Дилерський центр закрився в 2012 році через антикорупційні закони, а суперкари залишилися всередині.

Попри те, що на той момент вони були новими, транспортні засоби зараз мають ознаки занедбаності. Вони мають спущені шини і припали товстим шаром пилу.

Чим унікальні ці авто

Перший цікавий екземпляр — це Porsche Carrera GT із рідкісним забарвленням Zanzibar Red Metallic. Він є одним із 1270 вироблених одиниць і має цікаву історію продажу. Річ у тім, що такі авто продавали лише в Росії та Німеччині, а потім в Азії, і лише нетривалий проміжок часу.

Ferrari 575 Superamerica та Corvette Z06 також мають унікальні особливості. Зокрема, таких Ferrari у світі лише 599 одиниць, і лише 43 із них мають механічну коробку передач, як і цей темно-сірий екземпляр.

Що стосується Corvette, то це жовтий спорткар п'ятого покоління різновиду Z06. Це далеко не така рідкість, як 575 Superamerica, але сьогодні C5 Z06 поступово перетворюється на повноцінну класику.

Закриття автосалону відбулося через банкрутство, коли власник втік із клієнтськими депозитами. Через це транспортні засоби арештували до моменту повертання боргу.

Китайські закони забороняють повторну реєстрацію цих автомобілів. Доля цих суперкарів залишається невизначеною, оскільки вони і далі псуються в закинутому виставковому залі, якому зараз загрожує обвал.

Як писав раніше "Телеграф", в Україну привезли справжній ексклюзив. Це розкішний рестомод Porsche за 650 тисяч доларів.