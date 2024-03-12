В Украине обнаружили новую капсулу времени: перламутровый Lexus 2007 почти без пробега (фото)

Владелец очень любит свой автомобиль, если он в почти новом состоянии за столько лет

В Киеве обнаружили еще одну капсулу времени. Это культовый автомобиль Lexus GX470 2007 года выпуска.

Интересно, что автомобиль, несмотря на свой солидный возраст, почти не имеет пробега – на одометре всего 37 тысяч километров. Соответствующие фото выложил в соцсети известный ценитель редких автомобилей в Украине Roma Urraco.

Модель интересна тем, что она чрезвычайно надежна. И даже по современным стандартам она достаточно хорошо оснащена. Согласно информации блоггера, владелец этого авто хорошо ухаживал за своим транспортным средством — хранил только в сухом паркинге, почти никогда не ездил зимой.

Фактически авто в новом состоянии, ведь на нем нет ни одной царапины или других дефектов. А еще – автомобиль выкрашен в необычный белый перламутровый цвет.

Lexus GX470 2007 года: что известно об этом авто

Lexus GX470 2007 года – это рамный внедорожник, сочетающий в себе выносливость, комфорт и роскошь. Он оснащен мощным 4,7-литровым V8 двигателем, выдающим 270 лошадиных сил. GX470 имеет постоянный полный привод и систему Terrain Response, которая позволяет ему легко преодолевать любое бездорожье.

Салон GX470 просторный и комфортный. Он оснащен кожаными сиденьями, качественной отделкой и современными технологиями, такими как люк, подогрев и вентиляция сидений, DVD-проигрыватель. Багажник GX470 имеет объем 447 л, а со сложенными сиденьями – 1105 л.

Lexus GX470 – это отличный выбор для тех, кто ищет мощный, комфортный и роскошный внедорожник. Он подойдет как для езды по городу, так и для путешествий по бездорожью.

Вот несколько ключевых особенностей Lexus GX470 2007 года:

Двигатель: 4,7 л V8;

4,7 л V8; Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая;

6-ступенчатая автоматическая; Привод: полный;

полный; Размеры: длина 4700 мм; ширина 1885 мм; высота 1730 мм;

длина 4700 мм; ширина 1885 мм; высота 1730 мм; Багажник: 447 л (1105 л со сложенными сиденьями);

447 л (1105 л со сложенными сиденьями); Опции: люк, подогрев и вентиляция сидений, DVD-проигрыватель, система парковки.

Lexus GX470 – это подлинная легенда среди внедорожников. Он надежен, комфортен, мощен и стилен.

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