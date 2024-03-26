Легендарный Гелик стал гибридом: Mercedes-Benz представила обновленный внедорожник

Внедорожник стал еще мощнее

На рынок выходит первый гибридный "Гелик" — Mercedes-Benz G550. Этот автомобиль станет главным конкурентом для таких автомобилей как Land Rover Defender, Lexus LX600h и Rivian R1S.

Он оснащен 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом, гибридным. Есть электрический двигатель, вместе с которым силовая установка предоставляет автомобилю 413 лошадиных сил. Об этом пишет издание Cars.

Автомобиль сохранит свои внедорожные возможности благодаря полному приводу, механической блокировке дифференциала и другим функциям.

Что касается технологических инноваций, то интересна функция Off-Road Cockpit в информационно-развлекательной системе MBUX. Она отображает положение автомобиля на дороге или бездорожье, включая угол наклона и т.д. Также она может похвастаться голосовым управлением и навигацией дополненной реальности.

Такие функции безопасности, как адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон, являются частью стандартного пакета помощи водителю. Также в стандартную комплектацию входят система предупреждения о лобовом столкновении, экстренном торможении, 360-градусная камера, автоматическая парковка.

Различия в дизайне

Что касается экстерьера авто, то видим новые передние и задние бамперы, а также обновленную решетку радиатора. Отделка передней стойки стала другой, добавили новые изоляционные материалы. О цене пока не сообщают.

Ранее Телеграф писал, что Audi прекратила производство своего легендарного автомобиля. Он дебютировал в 2006 году и стал быстро культовой моделью.